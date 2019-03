Poetisch und musikalisch auf dem Jakobsweg unterwegs

Menschen, die nicht zu Fuß, sondern mit dem Herzen pilgern, hat Wolfgang Schneller auf 37 Reisen nah Santiago de Compostela geführt. Gedichte, die auf diesen Reisen entstanden sind, hat er unterlegt mit Bildern von besonderen Marksteinen am Weg, um die sich die Gedichte ranken, im Franziskanerkloster gelesen und gezeigt.

Damit die rund 35 Zuhörer genügend Zeit hatten, um beides in sich aufzunehmen, haben sie fünf Mädchen der Jugendmusikschule Jana Schenk und Annika Bosler am Flügel, Emma Vogel mit der Querflöte, Nqueyen van Hanh und Julia Huber mit der Violine musikalisch untermalt. „Über den touristischen Rummel das Wesentliche des Jakobsweges ergründen“ wollte Schneller mit seinen Reisegruppen. „Ziehe aus ins Weite, in freie Räume auf Wegen, die dich an sich ziehen, doch bleib in ihnen nicht zu Haus“, heißt es in dem Gedicht „Pilgerschaft“.

Über Freiburg nach Lyon auf den Camino Francés, den klassischen Pilgerweg, hat er seine Gruppen geführt. Das kleine Örtchen Conques mit der romanischen Basilika in einem muschelähnlichen Tal war eine der markanten Stationen auf der Reise. Der Kreuzgang in Moissac, 1100 fertig geworden, gehört zu den schönsten Kreuzgängen in Europa. „Säulen sind wie Lebensjahre“, hat Schneller das dort entstandene Gedicht genannt.

In Navarra steht die romanische Kirche Santa Maria de Eunate mitten in einem Kornfeld, auch ihr hat Schneller ein Gedicht gewidmet. Die Pilgerbrücke über die Arga müssen alle Pilger überqueren, jeder Europäer, der einen 20-Euro-Schein in der Hand hält, kennt sie. „Ihre Bögen sind Versprechen“, heißt es in dem Gedicht von Schneller. Er kann aber auch heiter. Sein Gedicht über das Hühnerwunder in der Kathedrale von Santo Domingo de la Calzada lies die Zuhörer schmunzeln. Allein die Vorstellung, dass mitten in der Kathedrale zum Gedenken an dieses Wunder ein Hühnerpaar gehalten wird und mitten im Gottesdienst fröhlich kräht, erheiterte.

Der Eindruck bei der Ankunft in Santiago mit Blick auf die Kathedrale lässt sich nicht in wenigen Worten sagen, sagte Schneller. Das riesige Rauchfass mit 60 Kilo Gewicht ist wohl das Spektakulärste. Im Gedicht „Botafumeo“ heißt es „schon beginnt der Kessel zu fliegen“. Die Heilige Pforte geht nur auf, wenn der Jakobustag auf einen Sonntag fällt, der Andrang ist riesig. „Du lebst aus Gottes Freude, sein Tor zu dir bleibt offen“, schrieb Schneller. „Finis terrae“, der westlichste Zipfel Europas, ist der Wendepunkt am Jakobsweg. „Für manche Pilger auch eine Wende im Leben, hier kommen sie zur Ruhe“, endet Schneller und verabschiedete sich mit dem Pilgergruß „Buon Camino – guter Weg“.

„Sehr schön, beinah wie ein Gottesdienst“, sagte Stefan Freudenreich beim Hinausgehen.