Podiumsplätze für Judoka des Ehinger SC

Die Judoka des Ehinger SC haben erfolgreich am WGS-Cup im pfälzischen Landau teilgenommen. Nathanael Böckheler erkämpfte sich in der Altersklasse U17 und in seiner Gewichtsklasse bis 73 Kilogramm den zweiten Platz. Viviana Böckheler startete in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm sowohl bei der U17 als auch bei der U21 und erreichte jeweils den dritten Platz.

Nathanael Böckheler hatte in seiner Klasse drei Kämpfe zu absolvieren, trat in der U17 (Teilnehmerzahl 70) wirklich gut und variantenreich auf und verlor nur einen Kampf gegen einen Blaugurtträger. Mit etwas Glück hätte der Sportler vom Ehinger SC auch in diesem Kampf punkten können, unterm Strich war der Gegner aber einen Tick besser. Gegen einen Orange- und einen Gelbweißgurtträger gewann Nathanael Böckheler mit verschiedenen Techniken deutlich.

Viviana Böchkehler hatte in der Altersklasse U17 (bei 23 Teilnehmerinnen) zwei weitere Kämpfe in ihrer Gewichtsklasse (gegen eine Braungurt- und Orangegurtträgerin); dazu kam Sarah Gentner, die in der Klasse bis 78 Kilogramm keine Gegnerin hatte und deshalb in der Klasse bis 70 Kilogramm mitkämpfte. Ihre beste Leistung zeigte Böchkheler gegen die Braungurtträgerin, die anderen beiden Kämpfe waren aus Sicht der Ehinger Judoka nicht so gut. Pech hatte sie gegen die Orangegurtträgerin, der sie in den letzten fünf Sekunden unterlag.

In der Altersklasse U20 (bei 18 Teilnehmerinnen) traf Viviana Böchkeler wieder auf die Braungurtträgerin (sie war auch hier Siegerin) sowie eine Konkurretin mit Schwarzgurt und eine mit Gelborangegurt. Böckheler setzte sich gegen die Gelborangegurtträgerin mit Ippon (Hüftwurf) durch, der Braungurtträgerin lieferte sie einen guten Kampf, während es gegen die Schwarzgurtträgerin ziemlich schnell ging – die Sportlerin des Ehinger SC verlor durch einen Armhebel.