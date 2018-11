Platz zwei und drei für TC-Talente

Tennistalent Nemanja Bojkovic vom TC Ehingen hat sich bei den Bezirksmeisterschaften Winter 2018 in der aus seiner Sicht ein Jahr älteren Altersklasse U13 den zweiten Platz erspielt. Bojkovic hatte sich zuvor direkt für die württembergischen Jugendmeisterschaften in der Altersklasse U12 qualifiziert – der Ehinger ist derzeit unter den bestplatzierten acht Tennisspieler in Württemberg in der Altersklasse U12 – und durfte dadurch bei den Bezirksmeisterschaften in der älteren Altersklasse spielen. Das Achtel- und Viertelfinalspiel der U13 ging problemlos an Bojkovic. Im Bezirks-Halbfinale siegte er gegen den bisherigen Bezirksmeister Julius Ohlhauser (SSV Ulm 1846) klar mit 6:1 6:0. In dem hart umkämpften Finale verlor der Ehinger gegen den an Nummer vier gesetzten Jonas Feyen (TC Friedrichshafen) mit 5:7 und 1:6. Nemanja Bojkovic: „Durch die Freude über den klaren Sieg im Halbfinale konnte ich mich nicht richtig auf das Finalspiel konzentrieren, dennoch bin ich sehr glücklich über den zweiten Platz“, sagte Bojkovic. Sein Ehinger Vereinskollege Lukas Lengler erspielte sich in der Altersklasse U14 den dritten Platz. Als Gruppenzweiter hatte Lengler die Endrunde erreicht und musste sich im Halbfinale dem späteren Bezirksmeister Tim Schulz (SF Schwendi) mit 3:6, 0:6 geschlagen geben.