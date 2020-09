Platz zwei für Stepanenko auf Landesebene

Tennistalent Jana Stepanenko vom TC Ehingen ist bei den baden-württembergischen Jugendmeisterschaften in Pfullingen (WGV-Tennis-Cup) Zweite der Altersklasse U11 geworden. Im ersten Spiel war die an Nummer vier gesetzte Stepanenko mit einem klaren Zweisatz-Sieg (6:1, 6:0) ins Viertelfinale eingezogen. In der Runde der letzten acht gelang der Spielerin des TC Ehingen in einem hart umkämpften Spiel (6:7, 6:3, 6:4) der Einzug ins Halbfinale. Gegen die an zwei gesetzte Marleen Gläser (TK Bietigheim) musste das Ehinger Talent erneut viel Kraft und Konzentration aufbringen, um mit 6:4 und 6:4 ins Meisterschaftsfinale einzuziehen. Gegen die an Nummer eins gesetzte Mariella Thamm (TC Bernhausen) im Finale hatte Stepanenko nicht mehr die Kraft und Konzentration wie im Halbfinale und musste sich in zwei Sätzen (0:6, 0:6) geschlagen geben. Trotzdem freute sich die junge Spielerin des TC Ehingen sehr über ihren großen Erfolg und Platz zwei beim WGV-Tennis-Cup.