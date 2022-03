Platz eins in der Vereinswertung und viele Medaillen für Kirchen

Bei den südbayerischen Meisterschaften Technik in Gauting bei München sind sieben Sportlerinnen von der Taekwondo-Abteilung des SC Kirchen am Start gewesen. Das Turnier war das erste Qualifikationsturnier für die bayerischen Meisterschaften.

Am Vormittag gab es in den Teamwettbewerben gleich zweimal Gold sowohl für das Team Laura und Hannah Heinrich und Katrin Maurer als auch für das Team Michaela Engler, Elke Dreher und Beatrix Ringelsbacher. Im Freestyle glänzte Laura Heinrich zum wiederholten Mal und sicherte sich auch hier die Goldmedaille.

In den Einzelkategorien waren in der Klasse bis 30 Jahre drei Sportlerinnen des SC Kirchen am Start,. alle erkämpften sich einen Platz im Finale der besten acht. Laura Heinrich sicherte sich mit zwei guten Läufen den zweiten Platz und damit ihre dritte Medaille. Hannah Heinrich wurde Fünfte und Katrin Maurer Sechste. In der Klasse bis 40 Jahre waren zwei Kirchener Taekwondokas am Start, die beide einen Platz auf dem Treppchen erreichten: Marina Betz wurde Zweite hinter der WM-Teilnehmerin aus München, Michaela Engler freute sich über den dritten Platz. Beatrix Ringelsbacher bewies starke Nerven und gewann ihre Altersklasse. Elke Dreher musste lange auf ihren Start im Einzel warten und gewann schließlich die Silbermedaille.

Alle Sportlerinnen des SC Kirchen haben sich mit ihren sehr guten Platzierungen damit auf Anhieb für die im Juli stattfindenden bayerischen Meisterschaften qualifiziert. Der SC Kirchen bildet zusammen mit den Sportlern aus Günzburg eine Startgemeinschaft. Gemeinsam sprang einmal mehr der erste Platz in der Vereinswertung heraus.