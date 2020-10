Pizzeria „La dolce Vita“ am Längenfeld schließt

Die Pizzerien in Ehingen werden immer weniger. Nun schließt auch das „La dolce Vita“ am Längenfeld. Kurz vor Weihnachten wird der original italienische Pizzaofen ein letztes Mal brennen. Dann verabschieden sich Angela Adamo-Link und ihr Mann Franz Link in den Ruhestand und die Pizzeria „La dolce Vita“ in Ehingen schließt.

Irgendwann hat eben alles ein Ende. Angela Adamo-Link

„Wir gehen mit einem tränenden, aber auch einem freudigen Auge“, sagt Angela Adamo-Link. Sie selbst hat im Jahr 2000 ein ehemaliges Fitnessstudio zur Pizzeria umgebaut und als beliebte Ehinger Einkehrmöglichkeit etabliert. Gemeinsam mit ihrem Mann Franz tischt sie ihren Gästen Pasta, Salate und die beliebten Holzofenpizzen auf. Nach 20 Jahren nun macht das Paar im Dezember Schluss. Es fällt den beiden sichtlich schwer, bald von ihrer geliebten Gaststätte Abschied zu nehmen und trotzdem freuen sie sich auch, gemeinsam in Rente gehen zu können und Zeit für andere Dinge zu haben. „Irgendwann hat eben alles ein Ende. Wir haben uns den Ruhestand jetzt auch verdient“, meint Angela Adamo-Link.

Alles begann vor 20 Jahren

Nach der Eröffnung im Oktober 2000 machte sich das Lokal schnell in Ehingen und der Umgebung einen Namen. Die Pizza aus dem Holzofen wurde dabei zum Aushängeschild des Restaurants. „Wir waren die einzige schwäbische Pizzeria in Ehingen. Das ist bei den Menschen hier gut angekommen“, sagt Franz Link. Seit vielen Jahren steht er mit Schürze vor dem Ofen, während seine Frau im Service die Gäste bedient. Für das Paar geht ein langes, gemeinsames Kapitel ihrer Lebensgeschichte zu Ende, welches die beiden mit ganzem Stolz erfüllt.

„In Ehingen waren wir die ‚schwäbischen Italiener‘. So nannte man uns, weil unsere Pizza so gut war“, sagt der Ehinger Franz Link. Währenddessen ist seine Frau Angela besonders vom hausgemachten Panna cotta und Tiramisu überzeugt. „Das waren echte Geheimtipps auf der Karte.“ Sie und ihr Mann sind gemeinsam mit dem treuen Personal bis heute ein gutes Team, das die Gäste schätzen und weswegen sie auch immer wieder gerne kommen. „La dolce Vita“ war und ist ein Ort, an dem die Menschen beisammen sind, gesellig ein Bier trinken, aber auch kulinarisch auf ihre Kosten kommen. Vor allem bei Vereinen und Stammtischen ist die großflächige Pizzeria beliebt. Auch zu Familienfesten und Jahrgangsfeiern wurde gerne in die „La dolce Vita“ eingekehrt, denn immerhin bietet das Lokal Platz für etwa 200 Gäste.

Dank an ihre Gäste

Dank will das Paar vor allem seinen treuen Kunden aussprechen. „Ohne unsere geschätzten Gäste und Freunde, die uns jahrelang besucht haben, wären die zwanzig Jahre nicht so besonders schön gewesen“, sagt Angela Adamo-Link. Wer noch Gutscheine übrig hat, sollte diese am besten schnell einlösen. Denn nur noch bis zum 20. Dezember können die Ehinger die Pizzen der „La dolce Vita“ genießen. Dann erlischt endgültig das Feuer unter dem Pizzaofen.