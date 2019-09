Pilgergruppe der Seelsorgeeinheit sendet Grüße aus dem Heiligen Land

Zusammen mit Pfarrer Harald Gehrig hat sich eine 48-köpfige Pilgergruppe aus der Seelsorgeeinheit Ehingen-Stadt auf den Weg ins Heilige Land gemacht.

Ziel der ersten Station der Reise war der See Genezareth. Dort ging es zunächst mit dem Boot nach Kafarnaum, wo sich Jesus laut Bibel lange Zeit seines Lebens aufhielt und die ersten Jünger um sich scharte.

Der Besuch des Berges der Seligpreisungen und die Brotvermehrungskirche in Tabga führten zu weiteren Berührungspunkten mit dem Leben Jesu. Dies wurde durch die Fahrt auf den Berg Tabor und durch den Besuch der Verkündigungskirche in Nazareth noch intensiviert. Zweite Station der Reise bildete Jericho, wo besonders Massada, eine Festung des Königs Herodes, und Qumran, Fundort von Schriftrollen in Höhlen der Judäischen Wüste, beeindruckte. Für Erfrischung sorgte der Besuch der Oase En Gedi sowie ein Bad im Toten Meer.

Mittlerweile hat die Gruppe Jerusalem erreicht, wo es gleich auf den Spuren Jesu vom Ölberg durch die Stadt zur Grabeskirche ging.

Bevor am Dienstag die Heimreise ansteht, wird die Pilgergruppe noch die Holocaustgedenkstätte Yad Vashem und die Geburtskirche Jesu in Bethlehem besuchen. „Herzliche Grüße senden die Pilgerinnen und Pilger an die Daheimgebliebenen in der Heimat“, schreibt Stadtpfarrer Harald Gehrig per E-Mail.