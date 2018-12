Phoenix-Serie hält auch in Ehingen

Das Team Ehingen Urspring hat den Lauf von Phoenix Hagen in der Zweiten Basketball-Bundesliga nicht gestoppt. Die Steeples verloren ihr Heimspiel am Freitagabend gegen die nun sechsmal in Folge siegreichen Westfalen mit 81:83. Nach verpatztem Start holte Ehingen Urspring auf und hielt die Partie bis in die Schlusssekunden offen.

Die Heimmannschaft wurde vom Gegner in den ersten Minuten überrumpelt. Der hochmotivierte ehemalige Steeples-Spieler Joel Aminu versenkte für Hagen nach zwölf Sekunden den ersten Dreier, dem nach zwei Punkten von Phoenix-Topscorer Alex Herrera Dominik Spohr und erneut Aminu zwei weitere erfolgreiche Würfe aus der Distanz folgen ließen – 0:11 hieß es nach etwas mehr als zweieinhalb Minuten aus Sicht der Gastgeber, als Trainer Domenik Reinboth eine Auszeit nahm, um seine bis dahin neben der Spur laufende Mannschaft die Richtung zu weisen.

Nach der kurzen Unterbrechung kamen die Steeples in Tritt. Für die ersten Punkte des Teams Ehingen Urspring an diesem Abend mussten Freiwürfe herhalten, Dominique Uhl verwandelte sicher. Kurz darauf legte Seger Bonifant den Ball zum 4:11 in den Korb, fast vier Minuten waren gespielt. Hagens Herrera antwortete, ehe Rayshawn Simmons und Tim Hasbargen mit zwei Korberfolgen zum 8:14 die Steeples weiter heranbrachten. Den Gästen gelang es in der Folge, das Team Ehingen Urspring, das in der Verteidigung immer wieder Lücken offenbarte, auf Abstand zu halten. Nach zwei verwandelten Freiwürfen von Kristopher Fullwood-Davis führten die Hagener nach dem ersten Viertel mit 25:17.

Vor allem bei den Distanzwürfen sprach die Bilanz bis dahin deutlich für Phoenix – vier von sechs Dreiern getroffen, bei Ehingen Urspring fiel nur einer von fünf Versuchen in den Korb. Dies änderte sich im zweiten Viertel, genauso wie die Steeples in der Defensive nun wacher waren. Zwar erwischte Hagen den etwas besseren Start in diesen Abschnitt und baute die Führung leicht aus (30:20), doch dann traf Kevin Yebo seinen ersten Dreier zum 23:30 und kurz darauf, nach einem Dunking von Jannik Lodders, seinen zweiten zum 26:32. Tanner Leissner erzielte zwei Punkte, dann traf Bonifant aus der Distanz – und Ehingen Urspring war vier Minuten vor der Halbzeit auf 31:32 herangekommen.

Dem nicht genug. Tim Hasbargen sorgte mit einem Dreier in der 17. Minute für die erste Führung des Teams Ehingen Urspring an diesem Abend. Hagen glich aus, dann traf Bonifant aus der Distanz zum 37:34. Seger Bonifant war damit noch nicht satt, stockte sein Konto vor der Pause noch auf 14 Punkte auf. Dass die Steeples nicht mit einer Führung in die Halbzeit gingen, lag an Jeremy Dunbar, der mit Ablauf der Zeit zum 41:40 für Hagen traf. Dennoch: Dank des mit sieben Punkten Vorsprung gewonnenen zweiten Viertels waren die Steeples wieder dick im Geschäft. Einziger kleiner Wermutstropfen: Spielmacher Simmons war bereits mit drei Fouls belastet.

Der Beginn des dritten Abschnitts stand wieder im Zeichen von Joel Aminu. Mit zwei Dreiern sorgte er dafür, dass der Vorsprung der Gäste auf fünf Punkte wuchs (49:44). Doch die Steeples hielten dagegen, holten auf und gingen durch Bonifant wieder in Führung (51:49). Kurz darauf, nach einem Dreier von Aminu, lag Hagen wieder vorn. Es blieb knapp, wobei die Gäste immer wieder vorlegten und die Steeples nachzogen. Mit 66:65 führten die Gäste nach 30 Minuten.

Es blieb ein enges Spiel. Hagen setzte sich zwar im letzten Viertel zweimal ab (erst auf 70:65, dann auf 73:67), doch Ehingen Urspring fand eine Antwort. Dominique Uhl und Gianni Otto mit einem Dreier verkürzten auf 72:73. Die Spannung hielt an: Herrera erzielte mit einem Tip-In das 82:78 für Hagen, Seger Bonifant, mit 27 Punkten Topscorer des Abends, verkürzte mit einem Dreier auf 81:82. 16 Sekunden waren da noch im vierten Abschnitt zu spielen. Phoenix erhielt zwei Freiwürfe, Herrera verwandelte nur einen zum 83:81 für die Gäste. Die Steeples gingen auf Sieg, Tim Hasbargen versuchte es mit einem Dreier – doch der Ball fiel nicht in den Korb, Hagen schnappte sich den Rebound und damit war die Heimniederlage von Ehingen Urspring besiegelt.