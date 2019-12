Pflichttermin am 23. Dezember

Weihnachten ist normalerweise das Fest der Stille, Besinnung und der Heimkehr. Nach Ehingen heim kommen viele Studenten auch an Weihnachten. Doch still und besinnlich war es am 23. Dezember in Ehingen abends nicht. Auf den Straßen in der Ehinger Innenstadt steppte sozusagen der Bär, denn viele „Heimkehrer“ trafen sich mit ihren alten Abiturkollegen zum alljährlichen Ehinger Abitreffen.

Doch warum genau treibt es so viele Studenten von verschiedensten Städten am 23. Dezember auf Ehingens Straßen? „Es gibt drei Daten in Ehingen, an denen man daheim ist: Das ist der Glombige, die Kirbe und heute“, sagte Jana Schnell, die 2014 ihr Abitur in Ehingen bestanden hat. Sie freut sich, endlich mal alle alten Klassenkameraden wiederzusehen. „Man ist richtig neugierig, was aus allen so geworden ist“, ergänzte Jana Schnell in der Villa Max stehend. Freie Tische gab es keine mehr, doch das machte den Besuchern gar nichts: „So kann man sich gleich mit mehreren Leuten unterhalten.“ Unterhalten wurde sich wirklich sehr viel: „Man merkt, dass sich die ehemaligen Schüler lange nicht mehr gesehen haben, sie haben richtig Gesprächsbedarf“, sagte Max Kienzle, Wirt der Villa Max in Ehingen.

Für ihn und seine Kollegen war es eine lange Nacht. Das Ausschank -ende war auf drei Uhr angesetzt, doch Kienzle schätzte, dass es insgesamt noch sehr viel länger gehen würde: „Heute ist Ehingen einfach im Ausnahmezustand.“

Sehr großen Andrang gab es auch im Ur-Schlecker, der dieses Jahr seine Location im Eisenlager Romer hatte. Man musste ein wenig Geduld mitbringen, denn gegen später bildeten sich sogar kleinere Schlangen vor den Bars. Bei einsetzendem Regen konnte es schon ungemütlich werden, doch die ausgelassene Partystimmung wurde dadurch trotzdem nicht getrübt.

Auch viele Nichtabiturienten waren wie jedes Jahr unterwegs. „Ob du Abi hast oder nicht, das interessiert heute keinen. Es ist einfach toll, alte Freunde wiederzusehen, denn heute ist wirklich jeder hier“, sagte Naomi Günther, die mit ihren Arbeitskollegen unterwegs war.

Heilig Abend und Weihnachten haben dann Familientradition. Partytradition mit Freunden hat das Ehinger Abitreffen, das bei den meisten jedes Jahr schon fest eingeplant ist.