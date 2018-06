Pflastersteine wackeln immer wieder

Seit Jahren muss die Stadt Ehingen die Pflastersteine in der Innenstadt immer wieder ausbessern, weil an verschiedenen Stellen die Steine zu wackeln beginnen (die SZ berichtete bereits mehrfach). Ein Ärgernis, nicht nur für die Bürger, sondern auch für die Stadtkasse. Für das kommende Jahr sind im städtischen Haushalt wieder rund 20 000 Euro an Reparaturkosten eingeplant.

„Wir müssen hier endlich zu einer Dauerlösung kommen“, fordert CDU-Stadträtin Katrin Brotbeck jüngst im Ausschuss für Umwelt und Technik. Doch eine Dauerlösung für die wackeligen Pflastersteine in der Innenstadt ist nicht in Sicht – auch nicht in weiterer Zukunft. „Das Grundproblem liegt darin, dass die Natursteinplatten in der Oberen Hauptstraße in Beton verlegt wurden. Das hält einfach nicht. Denn Pflastersteine funktionieren nur dann gut, wenn sie etwas nachgeben können“, erklärt Stadtbaumeister Heinz Fiesel. Deswegen wird die Stadt Stück für Stück die Straßenfläche zwischen Fundel und der Ehinger Rose immer dann ausbessern, wenn wieder ein Pflasterfeld zu wackeln beginnt. „Wir machen hier aber nur den Fahrbereich. Der Gehweg ist in Ordnung“, sagt Fiesel. Der restliche Teil der Hauptstraße, von Schuh Brunner bis hin zum Marktplatz, ist laut Fiesel in Ordnung – das dortige Natursteinpflaster könne man „so lassen“.

Ein weiteres „Pflasterproblem“ hat die Stadt am Lammberg von der Unteren Stadt her kommend. „Hier hat der Pflasterbelag von Anfang an nicht funktioniert“, ärgert sich Fiesel, zumal dieser Bereich bereits ausgebessert wurde und nun wieder Schäden aufweist. „Wir befinden uns momentan in Verhandlungen mit der Firma, die die Arbeiten ausgeführt hat. Im Prinzip geht es darum, wer die Sache bezahlt“, sagt Fiesel. Deshalb sei auch ein Gutachten in Auftrag gegeben worden, das prüfen soll, ob bei der Planung oder bei der Ausführung der Arbeiten Fehler gemacht worden sind.

Definitiv in Angriff nehmen wird die Stadt im kommenden Jahr den oberen Bereich der Bahnhofstraße. „Hier haben wir auch einen Betonuntergrund, den wir rausmachen werden. Wir werden hier das Pflaster auf Sand und Split legen lassen“, sagt Fiesel. Auch vor dem Ehinger Amtsgericht hat die Stadt bereits ausgebessert, hier wurde die relativ teure und aufwändige Kunstharz-Lösung ausprobiert. „Das war eine Variante, um eine Dauerlösung zu bekommen. Diese Variante ist aber sehr teuer“, sagt Fiesel.

Pro Jahr fließen in Ehingen rund 300 000 Euro in die Straßenunterhaltung – davon rund 20 000 Euro in die Ausbesserungsarbeiten der Pflastersteine in der Innenstadt.