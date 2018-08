Pflanze Silphie ist eine Alternative zum Mais

Im schönsten Sommergelb leuchten die Felder der Familie Jerg rund um Volkersheim. Auf zehn Hektar hat Daniel Jerg seit 2016 die Durchwachsene Silphie angebaut. Freunde von ihm hatten die Pflanze im Energiepark Hahnennest bei Ostrach entdeckt und Jerg überzeugt. Ursprünglich kommt sie aus den gemäßigten Klimazonen der USA und Kanadas.

Vor allem auf nicht so guten Äckern und auf denen, die nicht so einfach maschinell zu bearbeiten sind, hat Jerg Silphie angebaut. Silphie ist eine energieliefernde Pflanze, ziemlich anspruchslos, was die Bearbeitung anbetrifft und soll den Mais als Energielieferant für Biogasanlagen zu 70 Prozent ersetzen. Im ersten Jahr hat Jerg Silphie zusammen mit Mais angebaut, denn die Silphie wächst sehr langsam und so hatte er auch schon im ersten Jahr einen Ertrag. „Für den Silphie Anbau braucht man keine Pestizide, keine Herbizide, keine Bodenbearbeitung, einmal im Frühjahr Gülle, das genügt“, erklärt Jerg.

Wildscheine zeigen kein Interesse

Die Durchwachsene Silphie wird einmal angepflanzt und wächst dann wie von allein, Unkraut kann sich zwischen den dicht stehenden Pflanzen nicht ausbreiten, weil die Wurzeln tief in den Boden hineingehen, es gibt auch – anders als beim Mais – keine Bodenerosion. Nah am Wald wird Silphie besonders gern angepflanzt, denn die Wildschweine, die sonst in Maisfelder einbrechen, haben an ihr kein Interesse. Der trockene Sommer hat der Silphie nichts anhaben können, durch die am Stängel paarweise verwachsenen Blattpaare kann die Pflanze Wasser oder Tau speichern, so kann sie zusätzlich Wasser beziehen. Auch regenreiche Sommer machen der Silphie nichts aus, erklärte Jerg.

Den Nachteil der Pflanze sieht er in der Einschränkung der Fruchtfolge durch den Silphie-Anbau. „Die Fruchtfolge fällt praktisch aus“, sagt Jerg. Silphie einmal angepflanzt, bleibe sie bis zu 20 Jahre am Standort ertragsbringend. Allerdings sind die Kosten im ersten Jahr, weil die Pflanze langsam wächst, noch hoch und für manchen Landwirt ein Hindernis, werden aber in den Folgejahren durch die lange Nutzungsdauer mehr als ausgeglichen. Jerg hat für den Anbau erstmal seine weniger guten Standorte gewählt. Man rechnet pro Hektar Anbaufläche von Silphie mit 13 bis 20 Tonnen Biomasse. In Thüringen wurden 18 bis 20 Tonnen Trockenmasse ab dem zweiten Standjahr erreicht. Sobald die Silphie im Spätsommer ausgeblüht hat, muss sie gemäht werden, denn dann zieht sich die Pflanze zurück. Auch der Kreisbauernverband Ulm-Ehingen sieht den Silphie-Anbau positiv. „Silphie kann zwar den Mais nicht ersetzen, kommt ihm aber sehr nahe und ist vor allem pflegeleicht“, sagt Geschäftsführer Andreas Braig.

Auch eine Futterpflanze

Wenn man an einem Silphie-Feld vorbeigeht, hört man es summen und brummen – Bienen, Wildbienen und andere Insekten schätzen den Korbblütler, der von Juni bis September blüht, sehr. Anlass, dass die Ehinger Imker sich bei Jerg umgesehen haben. Denn die Maht der Silphie im September passt perfekt in den Kalender der Bienen, bis dahin sind die Sommerbienen, die den Honig sammeln, unterwegs. Manche Landwirte verwenden Silphie auch als Futterpflanze für Schafe, Ziegen oder Kaninchen.