Pferdesportkreis Alb-Donau führt bei DNF-Junioren-Trophy

Nach dem ersten Wertungsturnier in Ehingen führt die Mannschaft des Pferdesportkreises (PSK) Alb-Donau mit 482 Punkten vor Stuttgart-Esslingen (381) und Staufen/Fils (218). Teilnahmeberechtigt an der DNF-Trophy sind Junioren der Jahrgänge 2000 und jünger mit Leistungsklasse 3 bis 0 aus den Pferdesportkreisen Alb-Donau, Staufen/Fils und Stuttgart-Esslingen. Bei Punktgleichheit nach den drei Wertungsturnieren in Ehingen, Weilheim und auf dem Birkhof in Donzdorf entscheidet das bessere Durchschnittsergebnis und das bessere Ergebnis im Finale. Die Sieger der Einzelreiter und der PSK-Mannschaften werden ermittelt und am Finaltag am 6. Mai auf dem Birkhof gekürt.

Lag Alb-Donau nach dem dressurbetonten ersten Turniertag in Ehingen ohne Punkte in der A-Dressur noch auf Rang zwei, punkteten die Jugendlichen in den Springprüfungen und bauten ihren Vorsprung auf über 100 Punkte aus. Neben der sportlichen Plattform soll die Turnierserie auch die Wahrnehmung des Reitsports in der Öffentlichkeit verbessern und die Zusammenarbeit mit den Gemeinden ausbauen. Zudem sollen gezielt junge Talente im Reitsport gesichtet und daraufhin gefördert werden. Die DNF-Junioren-Trophy ist eine überregionale Tour für Junioren als Kooperationsprojekt der Pferdesportkreise Alb-Donau, Staufen-Fils und Stuttgart-Esslingen.

Eingebettet war die erste Trophy-Station ins Jugendturnier des RFV Ehingen, wobei mehr als 100 Reiter in den Prüfungen an den Start gehen sollten. Doch an die geplante Zahl an Starts kam man nicht heran (siehe eigener Bericht). Anlage und Professionalität in Ehingen ließen indes keine Wünsche offen, mit zwei Reithallen war ein ungestörter Turnierablauf möglich.

Der erste Turniertag stand im Zeichen der Dressur. Gewertet wurde von der Führzügelklasse bis zur Dressurreiterprüfung der Klasse L. In den Führzügelwettbewerben siegten Paul Bechstein auf Veleda (RFV Stuttgart) und Hannah Schweizer auf Adular (Gestüt Lerchenhof) – Lucy Proppe auf Glissy (RFV Ehingen) wurde Dritte. Der Sieg in den Reiterwettbewerben ging an Lara Bergande (Calando/RFV Ehingen), Marie Kessler (Casper/RFV Nürtngen), Mila Marie Seiderer (Der kleine Prinz Luck/Stuttgarter RFV) und Mara Schweizer (Adular/Gestüt Lerchenhof).

Zwei Siege für Ammann

Im Dressurreiterwettbewerb Klasse E siegte Sophie Deibler auf Sunshine Lady (PSF Graumershof Bach). In der Dressurreiterprüfung der Klasse A gewann Victoria Ammann auf Despina (RC Rißegg) – Ammann entschied auf Despina zudem die A-Dressur für sich. In der Dressurreiterprüfung der Klasse L hatte Leonie Bez mit Weiglschwaigs Jade (RFV Walddorfhäslach) die Nase vorn, Hannah Kutschker auf Amor (RFV Ehingen) wurde Dritte. Die E-Dressur ging an Paul Oprei (Aragon (RFV Stuttgart).

Der zweite Turniertag war dem Springen vorbehalten. Im Caprilli-Wettbewerb, einer mit kleinen Sprüngen kombinierten Dressurprüfung, siegte Celine Johne auf Scheila (RFV Laichingen), Anouk Neßlauer (Apollo/RFV Ehingen) wurde Dritte. Den Springreiterwettbewerb gewann ebenfalls Celine Johne vor Anouk Neßlauer. Das Stilspringen der Klasse E ging an Jule Mader auf Crystal Meths vor Elias Walter auf Contessa (RG Heufelden). Höhepunkt des Tages war das Stil-A-Springen mit Siegerin Julia Caki auf Baccardi B ( Ulm-Gögglingen) vor Sofia Semle auf Cody (PSV Urspring).