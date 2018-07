„Pfefferle ond sein Ernst“ beim Theater auf dem Berg

Als „Der Pfefferle ond sein Ernst“ haben Werner Schwarz und Markus Rabe am Mittwoch 116 zahlenden Schwaben (neun mehr als voriges Jahr in Donaurieden) im Theater auf dem Berg den blank polierten Spiegel vorgehalten. Das Vergnügen war ganz beiderseits.

Bei dem aus der Kulturgeschichte kaum mehr wegzudenkenden Programm „Auf am Sündabänkle“ bleibt die Kirche gewissermaßen im Dorf und die Zuschauer werden – zu ihrem Vergnügen – in ihren angelernten Jenseitsvorstellungen voll bestätigt. Über so etwas macht man sich nicht lustig? Man tat es doch nach dem Motto „Sündige in der Zeit und bereue, ehe es zu spät ist!“

Für einen reformierten Christen kann dies allerdings zum Problem werden, wenn gebeichtet habende Katholiken scharenweise an ihm vorbei in den Himmel auffahren, während er vergeblich eine Antwort sucht auf Martin Luthers Frage „Wie bekomme ich einen gnädigen Gott?“

Um per Beichte an das begehrte Himmelfahrtsticket zu gelangen, ist Willi Pfefferle sogar bereit, kurzfristig umzuglauben. Wenig tröstet ihn der Hinweis seines Freundes Ernst, Evangelische dürften ersatzweise nach der Scheidung wieder heiraten. Vom ersten misslungenen Versuch hat Willi mehr als genug. Nur als Bischof von Albra ist Ernst bereit, mit Willi das Beichten einmal zu üben. Priester ist ihm nicht genug.

Wenn man katholisch ist und seine Sünden immer anständig gebeichtet hat, kommt man nach der Verbüßung seiner Sündenstrafen im Fegefeuer in den Himmel. So jedenfalls lehrte es jahrhundertelang eine sich einst für die einzig wahre Kirche haltende Glaubensgemeinschaft. Es war in einer noch nicht so fernen Zeit, als die Theologie die in der Zahl Pi sich offenbarende ewige Rundung allen Seins in zweidimensionaler Geradlinigkeit einfach durchkreuzte und mit surrealistischen Szenen übermalte. Für „Wüeschdglaibige“ (so eine oberschwäbische Bezeichnung für Protestanten) hatte das im gegenreformatorischen Barock kulminierende Weltbild nur den Absturz in die Hölle übrig. Als Objekt der Hommage an die neunmonatige Beherbergung vor der Geburt zur Erläuterung des vierten Gebots fischte Willi in Berg eine äußerst lustige Mutter aus dem Publikum. Ihre witzigen Einfälle brachten ihn selbst zum Lachen aber nicht aus dem Konzept.

Aus seinem Programm „Ochsengespräche“ bezog das Duo die Zugabe mit dem Hintersinn auf den bei älteren Männern nicht mehr so knackigen und außer bei Buschmännern und brasilianischen Indigenas bedeckt gehalten Hintern.