Pfarrer Otto Glökler ehrt langjährige Sänger

In der Dächinger Kirche hat Pfarrer Otto Glökler am 4. Dezember am Ende des Gottesdienstes elf langjährige Kirchenchorsänger und Organist Richard Enderle geehrt. Dabei wurden die in den vergangenen zwei Jahren anstehenden Ehrungen nachgeholt.

Mit Ehrenbriefen von Bischof Gebhard Fürst und dem Cäcilienverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart wurde Johann Schrode ausgezeichnet. Seit 55 Jahren singt er im Kirchenchor mit. Für 40 Jahre wurde Bernhard Enderle ein Ehrenzeichen des Chorverbands überreicht. Urkunden für 35 Jahre bekamen Erhart Kopp, Anton Schlecker und Josef Schrode, für 20 Jahre Friedrich Hirschmann und Rudolf Kopp, für 15 Jahre Oskar Stiehle, Konrad Schmucker und Bruno Wekenmann, für zehn Jahre Nikolaus Diesch.

Ebenfalls geehrt wurde Richard Enderle aus Granheim. Seit zwanzig Jahren spielt er in Dächingen die Orgel. Seit 15 Jahren leitet er zudem den Kirchenchor.