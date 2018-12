Pfarrer Gehrig segnet Kinder in der Kirche

Am zweiten Weihnachtsfeiertag, dem Fest des heiligen Stephanus, hat Pfarrer Harald Gehrig am Ende des Gottesdienstes in der Liebfrauenkirche Kinder gesegnet. Die Segnung von Kindern ist in drei Evangelien dokumentiert und wird in christlichen Kirchen zu verschiedenen Gelegenheiten praktiziert.

„Wer das Reich Gottes nicht so annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er nahm die Kinder in seine Arme; dann legte er ihnen die Hände auf und segnete sie“, lautet die Begründung für die bewusste Hinwendung der Gemeinschaft zur ursprünglichen und naturgemäßen Wesenheit des Menschenlebens. In Ehingen waren es nur wenige Kinder, deren Eltern sie zur Segnung mitbrachten. Sie aber nahmen die Zuwendung des Geistlichen mit sichtlicher Freude wahr.