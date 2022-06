Pfarrer bittet um Windeln und Deos für Tafelladen

„Unterstützen Sie den Tafelladen in Ehingen und bringen Sie Hygieneartikel in die Sonntagsgottesdienste mit“, bittet Pfarrer Harald Gehrig. Die Sonntagsgottesdienste, bei denen Hygieneartikel gesammelt werden, finden am 25. und 26. Juni statt.

Durch steigende Lebensmittelkosten und Energiekosten, durch erhöhte Mieten und wegen des Krieges in der Ukraine kommen immer mehr Menschen in den Tafelladen, so der Pfarrer. „Um die vielen Menschen mit günstigeren Lebens- und Hygieneartikel unterstützen zu können, ist der Tafelladen mehr denn je auf Spenden angewiesen“, erklärt Harald Gehring. Benötigt werden vor allem alle Arten von Hygieneartikel wie Shampoo, Duschgel, Deo, Zahnbürsten, Windeln und WC-Papier, aber auch haltbare Lebensmittel wie Mehl oder Nudeln beispielsweise.

„In dieser für viele Menschen herausfordernden Zeit wollen wir dem Tafelladen und den dort einkaufenden Menschen etwas Gutes tun“, so der Pfarrer. Er bittet daher Gottesdienstbesucher , am 25. und 26. Juni in die Sonntagsgottesdienste der Kirchen der Seelsorgeeinheit etwas mitzubringen, was im Tafelladen derzeit besonders benötigt wird. „Wir werden die mitgebrachten Dinge sammeln und danach dem Tafelladen übergeben“, kündigt der Pfarrer an.