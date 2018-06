Zehn Personen sind am letzten Maiwochenende aus der Partnergemeinde Jahnsheim in Sachsen zu einem Gegenbesuch in die Pfarrei gereist. Diese Partnerschaft besteht seit 28 Jahren, man besucht sich gegenseitig meist im Wechsel von zwei Jahren.

Nach einem Essen und regem Austausch der vergangenen Jahre am Freitagabend, unternahm die Gruppe mit ihren Gastgebern und weiteren CDU-Mitgliedern einen Ausflug nach Messkirch zum Campus Galli. Nach einer beeindruckenden Führung zurück ins Mittelalter, ging es am Abend auf den Ernsthof zum Ausklang des Tages. Mit der Gegeneinladung auf einen Besuch in zwei Jahren verabschiedeten sich die Besucher am Sonntagmorgen. In zwei Jahren kann die Partnerschaft auf 30 Jahre zurückblicken, was dann in Sachsen gefeiert werden soll.