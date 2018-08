Pfadfinder lagern oberhalb von Erbstetten

37 Pfadfinder und acht Betreuer vom „Stamm Guter Hirte Hütten" erfreuen sich diese Woche oberhalb von Erbstetten des Lebens in freier Natur. Der vom Fachdienst Forst und Naturschutz des Landratsamts hier unterhaltene „Zeltplatz am Berg“ bietet hierfür die besten Voraussetzungen.

„Pfadfinder im Erbstettener Märchenwald“ lautet das Motto des Zeltlagers, zu dem die Kinder und ihre Betreuer sich am Montag aus der Enge des oberen Schmiechtals auf die weite Hochfläche der Schwäbischen Alb begaben, um hier die fantastischen Abenteuer bekannter Märchen nachzuspielen und vertieft aufs Neue zu empfinden. Dafür war die Lage des Platzes inmitten der halbschattigen Waldheide mit Baumgruppen, Wiesen und einzelnen hohen Bäumen geradezu ideal.

Die Liebe zur Natur und ihr Schutz sind für die Pfadfinder des Schmiechtals selbstverständlich. Ist doch ihre Heimat ebenfalls ein wunderschöner Teil von ihr und bietet zu jeder Jahreszeit ein anderes und jedes Mal von Neuem begeisterndes Landschaftsbild. Die Kinder und Jugendlichen aus Hütten und Umgebung sind Mitglieder der deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) und der Ortsgruppe Hütten im Schwäbischen Albverein. Zusammen mit ihren Leitern planen Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 21 Jahren spannende Aktionen und gestalten ihre Freizeit mit sozialen, kirchlichen und ökologischen Themen. Im Zeltlager öffnet ihnen jeden Morgen vor dem Frühstück ein Impuls den Blick für sinnvolle Betätigung in der behütenden Gemeinschaft junger Menschen.

Am Montag wurde die nach dem Aufbau der gemeinschaftseigenen Zelte verbleibende Zeit mit Spielen verbracht. Am Dienstag bot Wollfilzen gestalterische Möglichkeiten. Die Ablegung des Pfadfinderversprechens verlieh dem Tag seine besondere Würde. Dabei wurden 16 neue Wölflinge im Alter von sechs bis acht Jahren in die Gemeinschaft aufgenommen. 17 der Lagerteilnehmer sind jetzt Jungpfadfinder, drei stiegen in die Altersgruppe der Rover auf. Der 19-jährige Niklas Ströbele darf sich jetzt Leiter nennen.

Die Wölflinge wurden bereits am Mittwochabend nach Hause geholt. Die anderen verbrachten die weiteren Tage mit Geländespiel, Orientierungswanderung und Baden.