Pfadfinder bringen Friedenslicht aus Betlehem nach Ehingen

Das Friedenslicht aus Betlehem haben die Pfadfinder aus ganz Baden-Württemberg am Sonntag in der Evangelischen Stadtkirche von Bad Cannstatt abgeholt.

Unter dem Motto „Frieden braucht Vielfalt“ fand dort die Aussendungsfeier statt. Mit dabei waren aus Ehingen Matthias Rost, Marina Farkás, Bastian Kaiser, Jana Kaiser, Julius Schmieder und Manuel Sievers. Mit dem Zug fuhren sie nach Bad Cannstatt und zurück. Am Mittwochabend gaben sie das Licht in der Liebfrauenkirche an viele Gottesdienstbesucher weiter und stellten die Laterne mit der roten Kerze vor dem Altar ab. Jedes Jahr seit 1986 darf ein Kind aus Österreich, das sich durch besonderes soziales Engagement hervorgetan hat, das Licht in der Geburtsgrotte Jesu entzünden. Von Wien aus wird es in Europa weiterverteilt.