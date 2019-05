Pfadfinder arbeiten im Garten von St. Franziskus

Das ganze Wochenende haben die katholischen Pfadfinder in Ehingen der 72-Stunden-Aktion gewidmet, haben für die Bewohner von St. Franziskus deren Garten verschönt. Seit Freitagmorgen waren sie im Einsatz, haben mit den Bewohnern des Hauses zusammen gefrühstückt und sich mit ihnen unterhalten.

Zwei Hochbeete haben die 26 Pfadfinder gebaut und rollstuhlgerecht angelegt. Ein angehender Zimmermann hat die Sägearbeiten vollführt, die übrigen Pfadfinder ihm geholfen. Die jüngeren unter ihnen haben Dekoration für den Garten hergestellt. „Uns schickt der Himmel“ ist das Motto der Aktion. Ein Besucher der Tagespflege war so angetan von der Arbeit, dass er sogar am Samstag sich vorbeibringen ließ, um den Pfadfindern zuzuschauen. Auch die Bewohner von St. Franziskus kamen gerne in den Garten, um die Fortschritte der Arbeit zu begutachten.