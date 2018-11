Peter Schads Musiker können Böhmisch

Seit 35 Jahren begeistern Peter Schad und seine Oberschwäbischen Dorfmusikanten ihre Fans und haben immer noch riesigen Spaß an ihrer Musik. Das zeigte sich am Sonntag wieder einmal in der Ehinger Lindenhalle. Mehr als 500 Zuhörer genossen den unverkennbaren böhmischen Sound und besonders die zu Herzen gehenden Lieder der Sängerin Conny Schuler. Für sie war es der letzte Auftritt mit Peter Schad.

„Dass sie jetzt bei uns aufhört, ist schade“, merkte Peter Schad zum Ende der 32-jährigen Karriere einer an Popularität kaum zu übertreffenden Sängerin an. Nur zweimal habe die oberschwäbische Nachtigall gefehlt. Am Sonntag gab sie noch einmal alles und wurde mit 32 Rosen belohnt. Mit Liedern wie „Der alte Schäfer“, „Morgens am See“ oder „Jasmina“ war Conny auch bei ihrer letzten Show der Star und wurde gegen Ende aus dem Publikum heraus mit Abschiedsgeschenken bedacht.

„Der Abschied naht, mier isch zum Heula“, fasste Conny ihre Gefühle in Worte. Nach der Polka „Rosenduft“ ließ es sich eine ihrer Verehrerinnen nicht nehmen, innig empfundene Dankbarkeit in gereimter Form zum Ausdruck zu bringen.

Mit einem schnellen böhmischen Marsch eröffnete das kleine aber professionell besetzte Orchester den Abend. „Jo, dank schea“, quittierte der Kapellmeister oberschwäbisch-bescheiden den Applaus und fragte das Publikum: „Machd’s Ihne ebbes aus, wenn i schwäbisch schwäds?“ Machte es keineswegs und Schad verglich sein Verhältnis zu Hochdeutsch mit dem zu seiner Frau: Beide liebe er, aber er beherrsche sie nicht. Der Entertainer konnte sich der Zustimmung sicher sein.

Den originalen Schwung des böhmischen Dechovka-Stils hat seine Kapelle bestens drauf. In ihren Reihen spielt der für seine barocken Kirchenkonzerte bekannte Trompeter Tobias Zinser ebenso mit wie Musiklehrer Simon Föhr vom Ehinger Johann-Vanotti-Gymnasium. In der Lindenhalle imponierte er nicht nur instrumental, sondern vor allem mit dem Gesang von Peter Maffays „Über sieben Brücken“.

„In Musentempeln wie der Lindenhalle spielen wir besonders gerne“, sagte Peter Schad und legte in schönster orchestraler Differenzierung und Strahlkraft „An der schönen blauen Donau“ von Johann Strauss auf. Musik in Vollendung entspricht seinem „Künstlerleben“.