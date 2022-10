Peter Dunkl zu Gast beim Ehinger Seniorenverband des öffentlichen Dienstes

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Dienstag, 27. September, hatte der Seniorenverband öD BW, Regionalverband Ehingen zu einem Vortrag von Peter Dunkl über die Dichterin Maria Müller-Gögler eingeladen. Martin Walser, so führte Peter Dunkl aus, hatte einmal Maria Müller-Gögler neben Maria Beig und Maria Menz als eine der „drei Marien Oberschwabens“ bezeichnet.

Diese drei Schriftstellerinnen hatten im 20. Jahrhundert den Frauen eine Stimme gegeben und Oberschwaben auf die literarische Landkarte gesetzt. Ihr bekanntestes Gedicht „die Geige“ veranlasste Hermann Hesse für die Anthologie „Geliebte Verse - eine Auswahl deutscher Lyrik von 1900 bis 1950“ dieses Gedicht als eines der schönsten zehn Gedichte zu benennen. Als Einstimmung in dieses Thema trug Peter Dunkl dieses Gedicht eindrucksvoll vor. In diesem Gedicht, so führte er aus, in dem die Geige das Symbol für die Kunst ist, schwingt die Euphorie der Romantik und die Wortmächtigkeit des Expressionismus mit.

Anschließend veranschaulichte Peter Dunkl ausführlich den Lebenslauf von Maria Müller-Gögler. Eindrucksvoll und mit vielen Beispielen versehen schilderte er aus ihren dreibändigen Erinnerungen das damalige Frauenleben und besonders die Situation der Lehrerinnen, zumal damals noch das sogenannte „Lehrerinnenzölibat“ galt, das faktisch erst 1951 abgeschafft wurde. Maria Müller-Gögler war eine der ersten Frauen, der es gelang, trotz Heirat und Schwangerschaft, weiterhin zu unterrichten.

Besonders ging er dabei auf ihre Lebensstationen in der näheren Umgebung ein. So verbrachte sie längere Zeit in Munderkingen, wo sie ein Zimmer über der Gaststätte „Laute“ bewohnte, bevor sie zu ihrer Gönnerin Lydia Straub bei der Donaubrücke zog. Als sie danach nach Ehingen versetzt wurde, bewohnte sie ein Zimmer im Vogteigebäude am Gänsberg.

Weitere Stationen ihres Lebens waren Rottweil, das Studium in München und Tübingen, Ulm, Laupheim, Schwäbisch Gmünd. und Weingarten, wo sie 1987 ihre letzte Ruhe fand. Ein Jahr vor ihrem Tod erhielt sie vom Land Baden-Württemberg den Professorentitel verliehen.

Als nächsten Themenkreis stellte Peter Dunkl ihre wichtigsten Bücher mit einer jeweiligen Kurzzusammenfassung vor. Wie ihre Erinnerungen sind auch ihre älteren Bücher von feiner Ironie und Heiterkeit geprägt. Für Maria Müller-Gögler war das Schreiben Lebenszweck und Lebensüberwindung. Sie war keine politische Schriftstellerin sondern Chronistin ihrer Zeit. Leider werden ihre Bücher nicht mehr verlegt, sie sind nur noch antiquarisch zu erhalten.