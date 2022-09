Paten für Ehinger Grundschulkinder gesucht

Wer sich vorstellen kann, sich als Pate für Kinder zu engagieren und sie auf ihrem Lebensweg stärken möchte, darf sich bei Projektkoordinatorin Sabrine Kohler melden unter der Telefonnummer 0731/20 63 49 oder per E-Mail an kohler.sa@kinderstiftung-ulmdonauiller.de. Die erste Schulung für Paten findet am Samstag, 22. Oktober, von 9 bis 16 Uhr, im Kolpinghaus, Hehlestraße 2 statt.