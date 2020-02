Paten für Hochbeete gesucht

Vier Beete beim Bürgerhaus Oberschaffnei warten darauf, auch im neuen Jahr von Paten und Patinnen mit grünen Daumen bepflanzt und gepflegt zu werden. Es handelt sich dabei um Hochbeete, die unterfahrbar sind, so dass auch Menschen mit Behinderung gärtnern können. Bewerben kann man sich ab sofort bei der Lokalen Agenda Ehingen, in der Geschäftsstelle am Marktplatz 1, telefonisch unter 07391/503-146 oder per E-Mail an info@lokale-agenda-ehingen.de.

Die Stadt Ehingen stellt diese Hochbeete im Sinne eines kleinen „Stadtgartens“ Interessenten zur Bewirtschaftung zur Verfügung. Die Patenschaften für ein Pflanzbeet werden immer nur für eine Gartensaison vergeben. Die Neuvergabe der Beete erfolgt zum 1. April.

Stadtgärtnern oder „Urban Gardening“ bedeutet, mitten in der Stadt auf kleinstem Raum einen (Nutz-)garten zu betreiben. Das hat ein ganz praktisches Ziel: es werden gesunde Lebensmittel produziert, die ohne lange Wege für die Ernährung von Menschen zur Verfügung stehen. Insofern ist es ein – wenn auch kleiner – Beitrag zu den Nachhaltigkeitszielen der Agenda 2030. Darüber hinaus hat ein Stadtgarten aber auch Symbolkraft. Generationen- und kulturübergreifend, integrativ und inklusiv wird hier angebaut, geerntet und verarbeitet.