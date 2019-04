Paten für benachteiligte Grundschüler

Die Magdalena-Neff-Schule in Ehingen hat als erste Fachschule in Baden-Württemberg einen Kooperationsvertrag mit dem Verein „Balu und Du“ unterzeichnet. Das Projekt soll die Ausbildung zum Erzieher ab dem kommenden Schuljahr ergänzen. Die Auszubildenden werden ein Jahr lang regelmäßig Zeit mit einem Grundschüler aus dem Ehinger Raum verbringen.

Ein Schüler hat das Projekt angestoßen, erklärt Frederic Wittmann, stellvertretender Schulleiter der Magdalena-Neff-Schule. Mario Kälble, mittlerweile Erzieher, habe auch die nötigen Informationen zusammengesucht. Die Idee des Programms ist, dass beide Seiten – Auszubildender und Grundschüler – von der Begegnung profitieren. Gemäß dem Leitbild der Magdalena-Neff-Schule geht es darum, den Wert des Anderen schätzen zu lernen, Unterstützung zu geben und auch anzunehmen. „Wir sehen darin eine Persönlichkeitsbildung unserer Schüler“, sagt Wittmann.

Das Mentorenprogramm „Balu und Du“ funktioniert nach dem Vorbild der beiden Helden aus dem Kinderbuchklassiker „Das Dschungelbuch“: Obwohl Balu und Mogli aus ganz unterschiedlichen Welten kommen, werden sie schnell zu Freunden und lernen eine Menge voneinander. Noch immer hänge der Bildungserfolg stark von der sozialen Herkunft und vom Bildungsstatus der Eltern ab, teilt der Verein mit. Dem will das Programm entgegenwirken. Die Magdalena-Neff-Schüler übernehmen Partnerschaften für Ehinger Grundschulkinder. Was die Auszubildenden gemeinsam mit den Grundschülern machen, dazu gibt es keine Vorgabe. Mindestens eine Stunde in der Woche verbringen sie Zeit zusammen. Ist es ein Ausflug in einen anderen Ort, steht dafür ein Taschengeld-Betrag zur Verfügung. Viele Grundschüler würden es schätzen, wenn es jemanden gibt, der einfach mal nur für sie Zeit hat, sagt Schulleiter Martin Butter. Das Angebot richtet sich an benachteiligte Kinder, egal ob durch Armut, einen Migrationshintergrund oder etwa Sprachdefizite.

Fünf bis acht Magdalena-Neff-Schüler aus dem Erziehungsbereich dürfen fürs Erste ab dem kommenden Schuljahr an dem Projekt teilnehmen. „Es soll erst einmal qualitativ gut werden“, sagt Wittmann, dann könne man die Kooperation weiter ausbauen. Jede Woche gibt es für die teilnehmenden Schüler zudem eine Unterrichtsstunde zum Reflektieren. „Die Schüler kommen mit ihren Eindrücken und Emotionen und überlegen dann mit den Lehrern, wie die richtige Vorgehensweise ist“, so Wittmann. Zusätzlich werden die Schüler über die Begegnungen ein Online-Tagebuch führen. „Dafür gibt es auch Noten.“ Das Projekt wird in die Erzieherausbildung an der Magdalena-Neff-Schule integriert.

„Wir versuchen das Projekt möglichst sinnvoll in die bestehende soziale Struktur in Ehingen zu integrieren“, sagt Lehrerin Karin Fröwis. Die Beauftragte für die Kooperation ist Lehrerin Julia Heim, die sich einmal im Jahr mit anderen Zuständigen des Programms in Köln treffen wird.