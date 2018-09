Partystimmung im Ehinger Schützenheim

Echte Partystimmung hat am Samstagabend im Ehinger Schützenhaus geherrscht. Die Besitzer Bülent Nazligül und Salih Öztürk von der Café-Bar Times und die Schwäbische Zeitung Ehingen haben mit vereinten Kräften zum ersten Mal die „Goodbye Summer Open-Air-Party“ auf die Beine gestellt. Und es soll nicht bei einem einmaligen Event bleiben.

„Auch in Zukunft soll es für alle Ehinger und die Partybegeisterten aus der Umgebung die Abschiedsparty für den Sommer geben“, kündigten Andreas Unterthurner und Patrizio Nuvoli von Schwäbisch Media an. Um dieses Event auf die Beine zu stellen, wurden die Café-Bar Times und die Schwäbische Zeitung von weiteren Ehinger und Munderkinger Unternehmen unterstützt. Zu den Sponsoren gehörten Dutto Frisch, Metallbearbeitung Iakovidis, Friseur Lounge by Irene Mazzotta, Fahrschule Kilic, Eiscafé Paradies, Altun Kebap, Flink GmbH, ProVida Sicherheit, Lackierzentrum Ott und Limo. Auch die Familie Ertürk unterstützte die Veranstalter und versorgte die Partygäste mit Pizza und Roter Wurst.

Shuttel-Bus bringt die Gäste sicher nach Hause

Die Familie pachtet nun bereits seit viereinhalb Jahren das Schützenheim Ehingen und betreibt dort das Grillrestaurant Mangal, welches bekannt ist für die türkischen Spezialitäten vom Holzkohlegrill. Auch das Ehepaar Thomas und Sabine Benkendorf aus Ehingen verwöhnten die Gäste mit ihren einzigartigen Limo-Kreationen. Seit Juli des vergangenen Jahres gibt es die natürlichen und regionalen Schorlen mit Kräuternote „Apfel-Birne“ und „Johannisbeere-Himbeere“ aus Ehingen und seitdem kamen noch einige Geschmacksrichtungen dazu. Neben der kulinarischen Unterstützung engagierte sich auch das Unternehmen „Bottenschein“. Sie stellten für die Gäste einen Shuttle-Service mit einem Bus mit 19 Sitzplätzen zur Verfügung. „Der Shuttle fuhr alle halbe Stunde ab 20 Uhr bis zum Ende zwischen der Location, Wenzelstein, Nasgenstadt und Bahnhof die Partygäste hin und auch wieder zurück“, erklärte Abteilungsleiter für Gruppenreisen Daniel Kuhn.

Besonders für Stimmung sorgten DJ „Yello-D“ aus Munderkingen und „DJ Toast“ aus Ehingen. Dabei ist jedoch keineswegs das beliebte Frühstücksgebäck gemeint, sondern „ein Toast aussprechen“. „Ich sorge gerne für das Wohl der Menschen“, so der 36-jährige DJ. Und das gelingt ihm bereits seit 16 Jahren. Zu hören gibt es ihn im „Rules Club“ und in der „Shibar“ in Ulm.

Auf der Tanzfläche trafen Partygäste allen Alters aufeinander und feierten gemeinsam das Ende des Sommers. So auch die drei Freunde Aljoscha Riedmüller, Kevin Riedmüller und Pablo Most. „Eine Party mit Freunden bei gutem Wetter, mit leckeren Getränken und guter Stimmung – was will man mehr?“, stellt der 21-jährige Ehinger Aljoscha Riedmüller fest. „Wir wollten einfach wieder mehr Leben nach Ehingen bringen und unsere Heimatstadt damit auch wieder für Jugendliche attraktiver gestalten“, sagt Salih Öztürk, Besitzer der Café-Bar Times. Und das ist ihm am Samstag voll und ganz gelungen.