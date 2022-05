Mit einem Bändchen in zehn Bars bei Ehingens Partynacht

„Ehingen tanzt“ heißt es wieder am kommenden Freitag, 20. Mai. Die vergangenen zwei Jahre musste die Musiknacht mit DJs pausieren, doch jetzt kann in Ehingen wieder richtig gefeiert werden – und das in zehn Bars. Es ist die dritte Ausgabe der Partynacht in Ehingen. Sie wird vom jüngeren wie auch vom älteren Publikum gut angenommen.

„Vor mehr als zwei Jahren mussten wir alles absagen und standen mit komplett leeren Händen da. Alles war im Detail geplant und fix: angefangen bei den Lokalitäten, über das Booking der DJs, bis hin zu ausgeteilten Flyern und hängenden Bannern“, sagt Christian Biehler, der hinter „Ehingen tanzt“ steht. „Und dann trat – nur wenige Tage vor der dem gemeinsamen Tanz – das Unvorstellbare ein und die Welt stand still.“

Auch im vergangenen Jahr ist die Ehinger Partynacht ausgefallen. „Wir haben gesagt: Es ist blöd, wenn nur ein Teil kommen kann, nämlich diejenigen, die geimpft oder genesen sind. Das spaltet die Gesellschaft noch mehr. Wir wollten lieber warten, bis es wieder für alle geht.“ Und am 3. April dieses Jahres war es so weit: der Tag, an dem die Maskenpflicht fiel. In der Musiknacht wird es in diesem Jahr keine Corona-Regeln geben, betont Biehler. „Wir können es kaum erwarten, uns wieder tanzend in den Armen zu liegen.“

Neue Location

In diesem Jahr gibt es zehn Bars, die teilnehmen. Hat man einmal Eintritt bezahlt, kommt man mit einem Bändchen überall rein. „Neu kommt in diesem Jahr eine Location dazu, über die sich vor allem das ältere Publikum freuen wird: Paulas Alb“, erklärt Biehler. „Uns ist in der Vergangenheit aufgefallen, dass die Locations für das ältere Publikum, zum Beispiel mit Musik aus den 80-ern, übervoll waren.“

Biehler kommt aus Krauchenwies und hat ein ähnliches Event schon länger in Messkirch veranstaltet. „Ich habe eine Freundin und viele Bekannte im Ehinger Raum“, erzählt er über die Anfänge der Ehinger Partynacht. „Bei einem Kneipenabend haben wir gesagt: Es wäre doch toll, wenn es so etwas auch in Ehingen gäbe.“ Einige seien damals skeptisch gewesen, sie hätten gemeint, dass so etwas in Ehingen nicht funktionieren würde. „Aber das motiviert mich eher zu sagen: Okay, dann versuche ich es mal“, sagt Biehler. Gesagt, getan: 2019 fand „Ehingen tanzt“ das erste Mal und auch ein weiteres Mal statt und „es wurde von Anfang an super angenommen“. In diesem Jahr ist es die dritte Ausgabe der Tanznacht.

Biehler ist selbst hauptberuflich DJ und hat deshalb viele Kontakte zu anderen DJs. Das sei auch wichtig, um gute Leute für so ein Event zu finden, erklärt er. Denn sie sollen sich unterscheiden und es müsse einfach passen, betont er. Wichtig sei, dass richtig was geboten ist. Und die Nacht sei wirklich für alle Altersgruppen ab 18 Jahren gedacht. „Deshalb gibt es Oldies und Schlager und Charts, aber auch Funk und Hip Hop.“ Ihm sei aufgefallen, dass das ältere Publikum sich auch überall umsehe – und das gefalle ihm, erklärt er: „Das ist mein Wunsch, dass es sich vermischt.“

Vielfältiges Programm

Im Caddy Die Musikkneipe gibt es am Freitag Dubstep, Indie und Deutschrap auf die Ohren – von DJ N3FF. Der Stuttgarter DJ und Produzent ist seit 2012 beim „Das Ding“-Radau-und-Rabatz-Klub mit dabei und spielt seine Sets in sämtlichen Clubs und auf Festivals des Landes, etwa beim Southside Festival.

In der Yamas Café Bar gibt es Hip Hop, Twerk, Funk, Soul mit Yello D und DJ Toast. Freigeist und Querdenker, was die Auswahl ihres Sets anbelangt, wollen die aus Ulm stammenden DJs jegliches Schubladendenken im Keim ersticken.

Im Alpha ist Bad Taste angesagt. Hier kommt bei DJ Volkan Fee aus Stuttgart alles der letzten Jahrzehnte unter die Räder, was uns zum Schmunzeln bringt.

New School Hip Hop und RnB gibt es in der Partynach von DJ Rookie in der Café Bar Times. DJ Rookie kommt aus München und ist German-DMC- Scratch-World-Finalist 21.

Im Heilig's Blechle wird mit DJ OppA der Chef selbst wieder für gut gemixte Musik aus Schlager, Austropop und einigen Rockklassikern sorgen.

Für alle Oldie-Fans wird DJ Elle aus Albstadt im Amadeus wieder auflegen. Von Abba bis Zappa, über Beatles, die Rolling Stones und deutsche Klassiker von Grönemeyer und Udo Lindenberg wird er einfach alles spielen, was gute Laune macht und zum Tanzen anregt.

Im Bistro 84 wird DJ Fettnan aus Stuttgart für feinste Musik aus den 80er-Jahren sorgen.

Lokalmatador DJ Philhouse wird mit Charts, EDM und Elektro-Sounds die Villa Max rocken.

In der Patrick’s Beer-Acadamy wird wieder McLuvin the DJ aus Tübingen für beste Musik aus den 90er-Jahren sorgen.

In Paulas Alb gibt es von DJ Kaufe aus Messkirch Après-Ski auf die Ohren.

Karten im Vorverkauf

Karten für die Partynacht am Freitag, 20. Mai, gibt es im Vorverkauf für 9 Euro bei der Donau-Iller-Bank wie auch bei allen teilnehmenden Bars oder direkt am Freitagabend am Eingang der Bars für 11 Euro. Mit einem Bändchen erhält man Zutritt zu allen Kneipen. Einlass ist um 20 Uhr, los geht es um 21 Uhr.

„Wir können es kaum erwarten, wieder gemeinsam in unseren Lieblingsbars zu feiern“, sagt Biehler. „Auf dass wir wieder ins Nachtleben zurückfinden und den Alltag für ein paar Stunden hinter uns lassen!“