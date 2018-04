Partnerschaftsverein wählt 2019 neuen Vorsitzenden

„Die Partnerschaftsbeziehungen zwischen Ehingen und Esztergom sind gefestigt“, hat Wolfgang Brzoska, der Vorsitzende des Partnerschaftsvereins Ehingen-Esztergom am Donnerstag bei der Hauptversammlung im Gasthaus Wolfert zufrieden festgestellt. 35 Mitglieder fanden sich dazu ein.

Brzoska gab einen positiven Rückblick auf das im vergangenen Jahr gefeierte Jubiläum des 25-jährigen Bestehens der Partnerschaft. Diese sei stabil, weil sie von der Basis getragen werde. Vom Empfang bis zur Verabschiedung und der Fronleichnamsprozession mit Weihbischof János Székely habe das abwechslungsreiche Programm in Ehingen gereicht. Ein Höhepunkt war ein Festakt mit Rainer Wieland, Vizepräsident des Europaparlaments, dem ungarischen Generalkonsul der Republik Ungarn in Stuttgart, László Bérenyi, Honorarkonsul Rolf Kurz, Esztergoms Bürgermeisterin Etelka Romanek und weiteren Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens beider Städte. Ebenfalls anwesend waren Gäste aus Esztergoms französischer Partnerstadt Cambrai. Mit der Staufermedaille des Landes Baden-Württemberg zeichnete Oberbürgermeister Alexander Baumann Eva Szoda aus. Als Freundschaftsbaum erinnert eine im Wolfert-Park gepflanzte Akazie an die 25-jährige Partnerschaft.

Zur Jubiläumsfeier in Esztergom reiste der Verein per Omnibus. Oberbürgermeister Alexander Baumann und Landtagsabgeordneter Manuel Hagel kamen später dazu. Andere Ehinger zur Belebung der Partnerschaft motivieren wollten die Ehingerinnen Lucia Hildenbrand-Hess, Ann-Christin Schubert und Karolin Riemer, indem sie die Strecke von Passau bis Esztergom in acht Tagen auf Fahrrädern zurücklegten. Als Gewinn für das Jubiläum bezeichnete Wolfgang Brzoska die Ehinger Kulturamtsleiterin Doris Orgonás. Ob ihrer ungarischer Herkunft beherrscht diese die Sprachen Deutsch und Ungarisch perfekt.

Große Beachtung fand in Ehingen im September ein „Österreichisch-ungarischer Klassik- und Operettenabend“ mit dem Trio Vincze. Im Dezember überbrachten die Malteser Geschenke für arme Familien in der Romasiedlung. Um sie kümmerte sich vor allem der frühere Weihbischof in Esztergom und jetzige Diözesanbischof von Szombathely, János Székely.

„Es ist beruhigend, ein gutes Polster zu haben“, sagte Vereinsvorsitzender Brzoska angesichts eines trotz hoher Ausgaben im vergangen Jahr höchst zufriedenstellenden Kassenstandes. Einstimmig wurde Kassiererin Magdalena Bausenhart die von Hans Aierstok beantragte Entlastung erteilt. Sich mit Osteuropa zu befassen sei eine lohnende Angelegenheit, sagte Wolfgang Brzoska, der sich im kommenden Jahr nicht mehr um den Vorsitz bewirbt. Ende Juli stellt der Fotograf Attila Mudrák in der Raiffeisenbank Bilder aus. Nicht kommen können dieses Jahr die bei den Michel-Buck-Schülern beliebten Lehramtsstudentinnen. Dafür bietet Ehingen zwei Fachleuten eine Hospitation bei der Stadtverwaltung an.