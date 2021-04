Papiercontainer am Stadion brennt

Ein Papiercontainer brannte am Samstagmittag in Ehingen vollständig aus. Um 12.40 Uhr meldeten Zeugen einen Containerbrand in der Straße Am Stadion. Die Feuerwehr Ehingen und eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Ehingen waren schnell vor Ort.

Das Feuer wurde sofort gelöscht. Weitere Container blieben unversehrt. Der Container wurde dennoch zerstört. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Die Beamten nahmen die Ermittlungen zur Brandursache auf. Das Polizeirevier Ehingen sucht Zeugen, Telefon: 07391/588-0.