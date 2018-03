Palmbüschel in Ehingen werden gesegnet

Zahlreiche Gläubige haben am Sonntag wieder ihre Palmbüschel auf den Ehinger Marktplatz gebracht, wo Stadtpfarrer Harald Gehrig den Palmsonntagsgottesdienst eröffnet hat. Diakon Roland Gaschler las die Lesung und die christliche Gemeinde zog nach der Segnung der Palmbüschel in einer Prozession in die Stadtpfarrkirche St. Blasius.

Die Bibel überliefert die Geschichte von Jesus, der das Pessachfest in Jerusalem erleben wollte. Als Jesus auf einem Esel reitend in der Stadt ankam, huldigten ihm die Menschen wie einen König. Der Palmsonntag wird im Gedächtnis an diesen Einzug zu Beginn der Karwoche gefeiert. Damals säumten die Menschen den Weg mit Palmzweigen und legten Palmblätter auf den Weg.

In vielen christlichen Gemeinden werden an Palmsonntag kleine und größere Palmbüschel aus Buchsbaumzweigen, Holunderästchen und Eiern gebunden. Die bunten Eier symbolisieren dabei Fruchtbarkeit und das Kreuz erinnert an Jesu Tod am Kreuz.