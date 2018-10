90 pädagogische Fachkräfte der städtischen Ehinger Kindertagesstätten und -krippen haben den fünften Fachtag für Reggio-Pädagogik in Sindelfingen besucht. Zu den Eröffnungsrednern gehörten Christian Gangl, Erster Bürgermeister der Stadt Sindelfingen, Andrea Ragnit, Leiterin der Abteilung Kinderbetreuung und Michael Strauß, Vorstandsvorsitzender des Gesamtfördervereins kids@kita. Sie gaben einen umfangreichen Einblick in die gemeinsame Arbeit und die Entwicklung der Reggio-Pädagogik in den Sindelfinger Einrichtungen.

Interessante und praxisorientierte Fachvorträge zum Thema Inklusion und zum Thema Montessori versus Reggio folgten. Am Nachmittag konnten alle Teilnehmer in Reggio-inspirierten Sindelfinger Kindertagesstätten hospitieren. Die sehr unterschiedlichen Einrichtungen ermöglichten einen guten Einblick in die Vielfalt der Reggio-Pädagogik. Die offene und freundliche Atmosphäre lud zum Austausch und Dialog ein. So konnten die Gäste aus Ehingen viele Anregungen und Impulse für die tägliche Arbeit mitnehmen.

Bürgermeister Sebastian Wolf freute sich über das große Engagement der pädagogischen Fachkräfte und die Bereitschaft, sich weiter zu qualifizieren und sich auch einmal über die Grenzen der Stadt hinweg über aktuelle pädagogische Entwicklungen zu informieren.