Ostereierverkauf des Kath. Kindergarten St. Martinus Kirchen

In diesem Jahr organisierte der Elternbeirat des Kath. Kindergartens St. Martinus Kirchen zum wiederholten Male einen sehr erfolgreichen Ostereierverkauf. Über 3800 Eierbestellungen gingen ein und wurden an zwei Terminen mit Eiern vom Hofgut Stöhr verkauft. Die Vorschüler gestalteten hierfür liebevolle, österliche Eierschachteln. Mit leuchtenden Augen nahmen die Kindergartenkinder nach ihrer Maiandacht beim gemütlichen Beisammensein drei Tonieboxen und Toniefiguren in Empfang, welche vom Erlös für sie angeschafft wurden. Ein Teil der Einnahmen (200 Euro) ging an die Radio 7 Drachenkinder, welche kranke, traumatisierte Kinder in der Region unterstützen. Der Kindergarten bedankt sich bei allen, die zu diesem Erfolg beigetragen haben.