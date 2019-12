Osiander-Buchhandlung eröffnet im Januar

Die neue Osiander-Buchhandlung in Ehingen öffnet am 3. Januar um 9 Uhr ihre Türen. Das Tübinger Familienunternehmen Osiander führt den Ehinger Buchladen mit dem gesamten Team weiter (die SZ berichtete), nachdem Inhaberin Sabine Behn-Bartl in Osiander die beste Lösung für die Zukunft sah.

Der Ehinger Buchladen hat vor mehr als 13 Jahren eröffnet, damals als GbR mit den Inhabern Sabine Behn-Bartl und Christopher Gulde.

Im Laufe der Jahre hat sich die Buchhandlung durch ein ansprechendes Angebot, kompetente Beratung und ein vielfältiges und interessantes Veranstaltungs-Angebot einen Namen gemacht. Vor fünf Jahren hat Christopher Gulde aufgrund neuer Herausforderungen die GbR verlassen und Sabine Behn-Bartl führt das Geschäft seither mit ihrer Tochter Laura Behn und der langjährigen Mitarbeiterin Ulrike Gauger.

Das Angebot eines starken Partners, wie die Firma Osiander, die Buchhandlung zusammen mit dem Team noch attraktiver und leistungsfähiger zu machen, hat den Ausschlag für Sabine Behn-Bartl gegeben, ihre Buchhandlung zu verkaufen und sich auf die neue (und alte) Herausforderung zu freuen.

Anfang 2019 trafen sich Behn-Bartl und Christian Riethmüller das erste Mal in Ehingen, um über einen möglichen Verkauf ihrer Buchhandlung zu sprechen. Beide Seiten waren sich sofort sehr sympathisch, man blieb im Kontakt, und vor wenigen Wochen war man sich dann einig, dass die Buchhandlung zum 1. Januar übergeben wird. Ganz wichtig war auch Osiander dabei, dass Sabine Behn-Bartl die Leitung der Buchhandlung übernehmen wird.

„Es ist eindrucksvoll, wie die Familie Behn-Bartl in den letzten Jahren diese Buchhandlung entwickelt und dabei sehr beachtliche Umsätze erzielt hat. Wir freuen uns sehr auf Ehingen, die Stadt passt richtig gut ins Osiander-Gebiet mit unseren Buchhandlungen in Biberach und Sigmaringen. Wir sind überzeugt davon, dass wir, Behn-Bartl und Osiander, nach dem Umzug auf größerer Fläche, einem größeren Angebot und vor allem auch in deutlich besserer Lage nicht nur den Einzelhandel in Ehingen stärken werden, sondern auch die Attraktivität des Buchhandels in Ehingen deutlich erhöhen können“, so Osiander-Geschäftsführer Christian Riethmüller.

Die Buchhandlung in Ehingen reiht sich ins Filialnetz von Osiander ein. Die Buchhandlung wurde 1596 in Tübingen gegründet und beschäftigt mittlerweile weit über 700 Mitarbeiter in über 60 Buchhandlungen.

In der mittlerweile 423-jährigen Unternehmensgeschichte hat Osiander aktiv den deutschen Buchmarkt mitgestaltet. Die Buchhandlung, die 1596 von Erhard Cellius gegründet wurde und im Jahr 1813 von Inhaber Christian Friedrich Osiander ihren bis heute gültigen Namen erhielt, überlebte Kriege, Pest und wirtschaftliche Nöte. 1920 übernahm die heutige Inhaberfamilie Riethmüller die Buchhandlung: Die Moderne hielt Einzug.

Mit Innovationen wie der Selbstbedienung und der Nutzung von EDV-Systemen im Buchhandel wurden die Grundsteine für den heutigen Erfolg gelegt. Als eine der ersten Buchhandlungen in Deutschland ging Osiander 1996 mit einem eigenen Webshop online, der heute bereits knapp zehn Prozent des Gesamtumsatzes generiert.