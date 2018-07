Ortsvorsteher erklärt Abwasserentsorgung

Am östlichen Ortsrand von Dächingen entsteht für rund 400 000 Euro ein Abwasserentsorgungssystem. Dessen Funktion erklärte Ortsvorsteher Alfons Köhler am Montag dem Ortschaftsrat.

Unübersehbar häuft sich der Aushub einer für 600 Kubikmeter Aufnahmekapazität berechneten Bodenvertiefung unweit der Ortszufahrt von Altsteußlingen her. Die als Retentionsbecken bezeichnete Senke dient dazu, als Vorfluter kurzfristig in großen Mengen aus dem Regenüberlaufbecken zufließendes Niederschlagswasser vorübergehend zu speichern, damit es verlangsamt in den Entwässerungsgraben eingeleitet wird. Eine Lehmschicht, eine Sickerschicht und ein Humusbelag bewirken die Ausfilterung von Schmutzszubstanz und verhindern die Absenkung in den verkarsteten Untergrund.

Das Schmutzwasser aus dem Dorf durchfließt erst einmal ein dem runden Regenüberlaufecken mit 250 Kubikmeter Fassungsvermögen vorgeschaltetes Trennwerk. Wird der Drosselabfluss zur Kläranlage im Zulauf überschritten, steigt im Trennbauwerk der Wasserspiegel und das überschüssige Mischwasser wird über die Trennbauwerksschwelle in die Speicherkammer des Regenüberlaufbeckens geleitet.

Durch bei der Ortsdurchfahrtssanierung gelegte Rohre gelangt Regenwasser von den Ortsstraßen künftig über einen Siphon in den Entwässerungsgraben. Damit ist gewährleistet, dass auch dieses Wasser nicht der städtischen Kläranlage zugeführt wird.

Nach der Abwasserentsorgungsanlage besichtigte der Ortschaftsrat die Neufassung des 1618 erstmals schriftlich erwähnten Kapellenbrunnens westlich der Riedkapelle. Seit Menschengedenken sei der Brunnen nie versiegt, berichtet eine im ersten Jahr des dreißigjährigen Kriegs verfasste Notiz. Kürzlich wurde die Quelle von den Bürgern Manfred Hirschmann und Berthold Stiehle durch eine Mauer eingefasst und mit einem Dach versehen. Dessen Ziegel stammen vom Alten Schulhaus.

Goldmedaillen beim Landsentscheid des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ wurden kürzlich außer Dächingen drei weiteren Dörfern zugesprochen. Fünf Orte erhielten Silber. Die Überreichung findet am 27. Oktober in Stuttgart statt, teilte der Ortsvorsteher mit. Der auf Initiative von Ortschaftsrat Manfred Bausch und Silvia Merkle angeschaffte Defibrillator wird am 13. August im Vorraum der Raiffeisenbankgechäftsstelle aufgehängt. Interessierte werden in die Bedienung eingewiesen.