Ortschaftsrat wünscht Ausbau im Schönblick

Nur absolut notwendige Maßnahmen für den städtischen Haushalt 2021 anzumelden hat Oberbürgermeister Alexander Baumann den Vertretungen der 17 Teilorte auferlegt. Mit nur vier Anliegen entspricht der Ortschaftsrat Volkersheim der Vorgabe.

Der Ausbau der Straße Schönblick mit Erneuerung von Wasserleitung, Abwasserkanal und Beleuchtung steht an erster Stelle der von Ortsvorsteherin Sabine Hecht am Dienstag dem Ortschaftsarat vorgeschlagenen Prioritätenliste. Die Verbindungsstraße zwischen Kolbenweg und Graf-Volker-Straße mit Bauerwartungsflächen befinde sich in einem reparaturanfälligen Zustand, sagte Hecht. Vor allem die alte Wasserleitung sollte dringend erneuert werden.

Das zweite Anliegen ist die Reparatur eines Feldwegs. Hier breche der Asphalt weg. Je früher eine Ausbesserung erfolge, desto besser, sagte die Ortsvorsteherin in Bezug auf die Dringlichkeit des Vorhabens.

An die dritte Stelle setzte die Ortsverwaltung die Vorplanung einer Sanierung der Wohnung im Obergeschoss des Dorfgemeinschaftshauses. Bis 2015 war die Wohnung vermietet und steht seitdem leer. In der Küche und in einem Schlafzimmer hat sich in der Zwischenzeit Schimmel breit gemacht. Weil auch die sanitäre Ausstattung des Badezimmers veraltet sei, könne die Wohnung im jetzigen Zustand nicht vermietet werden, gab Sabine Hecht zu bedenken. Der Ortsverwaltung sei daran gelegen, das schmucke Dorfgemeinschaftshaus als solches in seinem Wert zu erhalten.

Mit der Schaffung und Erschließung neuer Bauplätze rundet die Vokersheimer Bürgervertretung ihre Wunschliste ab. Weil zurzeit nur noch vier Bauplätze verfügbar und innerorts kaum brauchbare Grundstücke zu finden seien, bestehe diesbezüglich auch bei leicht rückläufiger Einwohnerzahl Handlungsbedarf, begründet die Ortsverwaltung das Anliegen. Einstimmig befürwortete der Ortschaftsrat die von der Verwaltung aufgestellte Wunschliste.

Die Beleuchtung im Rathaus entspreche nicht heutigen Vorstellungen, wurde nach Auskunft von Ortsvorsteherin Sabine Hecht kürzlich bei der Instandsetzung einer defekten Lampe festgestellt. Demnächst werde eine bedarfsgerechte Raumbeleuchtung eingebaut.

Mit dem Einbau eines Schachtes sei das Problem stehenden Wassers in einem Feldweg im Gebiet Bergwiesen/Gugelberg behoben worden. Im Spätsommer werde ein weiterer Feldweg asphaltiert, gab Sabine Hecht bekannt. Zusätzlich stehe die Beseitigung der Verstopfung eines Wasserdurchlasses unter einer Brücke im Graben in Richtung Rottenacker an. Ein einen anderen Graben querender Holzsteg werde nicht mehr benötigt und daher abgebaut.

Dem jüngsten Ortschaftsratsmitglied Silvan Betz gratulierte die Ortsvorsteherin zu Beginn der Sitzung nachträglich zur kürzlich erfolgten Hochzeit. Wegen der gegenwärtigen Krise hat die Vermählung des ersten Tenorhornisten des Musikvereins Kirchbierlingen und der Ehgnerländer am Samstag in kleinerem Rahmen und ohne die übliche große musikalische Begleitung stattgefunden.