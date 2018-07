Vier Wünsche hat der Altsteußlinger Ortschaftsrat am Donnerstag bei der Anmeldung der Haushaltsmittel für 2019 gleichrangig an die erste Stelle gesetzt. Am vordringlichsten sind die Erschließung neuer Bauplätze, der Ausbau der Hinterhofenstraße, die Sanierung des Rathauses und der Ausbau des Häulewegs.

„Wir haben ein Problem mit den Prioritäten“, stellte Ortsvorsteher Josef Huber zu Beginn der Sitzung fest, als es um die Aufstellung einer Wunschliste für den städtischen Haushalt 2019 ging. Die Durchsicht der im vorigen Jahr bei der Stadtverwaltung eingereichten Aufstellung ergab, dass kein einziges der elf dort aufgelisteten Anliegen im städtischen Haushalt für 2018 berücksichtigt wurde. Lediglich die Planung für den Ausbau der Hinterhofenstraße steht inzwischen und wurde der Öffentlichkeit vorgestellt. Der Ehinger Albteilort mit Briel hat keinen freien Bauplatz mehr zur Verfügung. Anfrage dafür liegen nach Auskunft von Ortsvorsteher Josef Huber vor.

Als gleich vordringlich stufte der Ortschaftsrat auf Vorschlag des Ortsvorstehers die Verwirklichung des Straßenbauplans, die Erschließung neuer Bauplätze, die Rathaussanierung unter Berücksichtigung des Bedarfs der Feuerwehr und den Ausbau des Häulewegs bis zur Brechdarre ein und beantragte einstimmig, die genannten Vorhaben 2019 im Stadtetat zu berücksichtigen und nach Möglichkeit zu verwirklichen. Über die Planung der Hinterhofenstraße berät der Ehinger Gemeinderat am 19. Juli. Als Wünsche für 2020 benannte der Rat den Ausbau der in einem sehr schlechten Zustand befindlichen Straße Finkenburg, einen Asphaltbelag für die Verlängerung des Kirchäckerwegs in Briel und einen neuen Asphaltbelag für den Feldweg 216/1. Für das Jahr 2021 schlägt der Altsteußlinger Ortschaftsrat die Instandsetzung der Schlosshaldenstraße in Briel und den Einbau einer Heizung in die im städtischen Besitz befindliche Kapelle in Briel vor. Eine neue Brücke am Biotop Franzosenbad wird der Ortschaftsrat demnächst in Eigenleistung erstellen.