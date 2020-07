Ortschaftsrat Frankenhofen diskutiert im Freien

Die Sitzung des Ortschaftrates von Frankenhofen startete am Montagabend im Ortsteil Tiefenhülen. Draußen im Freien wollten die Ortschaftsratsmitglieder einige „Baustellen“ direkt besichtigen, um sich ein genaues Bild machen zu können. Der neu zusammengesetzte Ortschaftsrat besichtigte auch alte Gebäude von Tiefenhülen, um nachzuschauen was darin gelagert wird, was aufgeräumt werden muss und was zukünftig dort gelagert werden könnte.

Die erste Station war das alte Waaghäusle. Nachdem sich jeder gewogen hatte, stellte der Ortschaftsrat fest, dass die Waage noch voll funktionstüchtig ist. Seitdem sie 2004 das letzte Mal geeicht worden sei, wurde nichts ausgebaut, alles sei noch vorhanden, so Manfred Engst. Er besitzt den Schlüssel des Waaghäusles und schaut ab und zu nach dem Rechten im Waaghäußle. Dass das Waaghäusle inmitten von Tiefenhülen ein schönes Ambiente verschafft, fanden alle Ortschaftsratmitglieder. Das danebenstehende historische Leiterhäusle sei auch in die Jahre gekommen. Viele Dachplatten müssen erneuert werden, was von den Berufsschülern erledigt werden könne, so der Frankenhausener Ortschaftsrat einstimmig.

Station Nummer zwei war das alte Waschhaus in Tiefenhülen. Hier werden aktuell die Materialien der Flurneuordnung gelagert. Der Ortschaftsrat staunte ebenfalls über das noch vorhandene alte Holzklo und die Duschräume. Die dritte Station war der Feldweg von Frankenhofen Richtung Grötzingen. Hier wurde über eine Erneuerung des schon brüchigen Asphalts diskutiert. Der Ortschaftsrat war sich nicht einig, wo man genau mit den Sanierungen beginnen sollte. „Wir müssen auf jeden Fall beachten, welches Stück am meisten befahren ist“, so Ortsvorsteherin Jutta Uhl. Darüber, dass der Weg verbreitert werden soll, waren sich alle einig. Die Gemeinde Frankenhofen und Tiefenhülen hat insgesamt 45 000 Euro von der Stadt zu Verfügung gestellt bekommen, um verschiedene Sanierungsarbeiten im Sinne des Dorferneuerungswettbewerbs voranzubringen. Auch über das geplante „Mitfahrerbänkle“ nach dem Vorbild von Dächingen wurde diskutiert. Mit einer Manschette wollten die Dörfler einen großen Daumen aus Holz an die Bushaltestelle befestigen. Wenn jemand mitgenommen werden möchte, wird der Daumen ausgeklappt und vorbeifahrende Autofahrer haben die Möglichkeit, anzuhalten. Die letzte Station des Rundgangs war das Musikerheim von Frankenhofen.

Hier wurde darüber gesprochen, dass ein Schild am Ortseingang von Frankenhofen als auch Tiefenhülen geplant ist, welches Besucher begrüßen soll. Die Frage im Raum war, welches Bild hierfür verwendet werden sollte. Als Vorschlag wurden der Dorfplatz, das Rathaus oder der Brunnen aufgezählt. „Auf jeden Fall muss es etwas Markantes vom Ort sein und es soll einladend rüberkommen“, so Uhl. Ein Lob sprach sie allen aus, die die Blumentöpfe und Verkehrsinseln im Dorf pflegen: „Ich bekomme oft Mails oder Anrufe von Besuchern, die sich über die schönen Blumen in unserem Ort freuen.“ Die offizielle Ortschaftratsitzung endete mit einer erfreulichen Nachricht, denn zum ersten Mal seit acht Jahren seien Schwalben in das Schwalbenhaus in Tiefenhülen eingezogen. Dieses war vor acht Jahren eine Spende des Vogelfreunds Alfons Mayer.