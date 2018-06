Ortschaftsrat berät Haushaltswünsche

Der Bitte der Ehinger Stadtverwaltung nach frühzeitiger Mittelanmeldung für den Haushalt 2019 ist der Kirchener Ortschaftsrat am Montag nachgekommen. Zehn der 13 vor einem Jahr angemeldeten Anliegen stehen weiterhin zur Abarbeitung auf der Wunschliste.

Eine beträchtliche Zahl von Wünschen kam zusammen, als der Ortschaftsrat am 17. Juli des vergangenen Jahres alle in Kirchen und seinen fünf Ortsteilen Deppenhausen, Mochental, Mühlen, Schlechtenfeld und Stetten anstehenden Verbesserungen zusammenstellte. Einiges ist inzwischen erledigt und anderes begonnen. Weitere Anliegen kamen nicht hinzu. Nach Aussage von Ortsvorsteher Alfred Schrode ist man in Kirchen zufrieden, wenn von den zehn verbleibenden Aufgaben im kommenden Jahr wieder einige abgearbeitet werden. Auf Prioritäten legte sich der Ortschaftsrat nicht fest.

Bei der erneuten Durchsicht der vorjährigen Wunschliste stellte sich heraus, dass die Mehrzweckhalle saniert und die hölzerne Fußgängerbrücke über den Bach beim Dorfplatz ersetzt ist. Beides erscheint daher auf der neuen Wunschliste ebenso wenig wie die Sanierung der Brunnenstrße ab der ehemaligen Mühle. „Die Baustelle läuft gut“, merkte der Ortsvorsteher zum Arbeitsfortschritt an.

„Noch nichts passiert“ ist nach Aussage von Alfred Schrode allerdings bei der Anlage verkehrssicherer Gehwege mit einer Fußgängerampel als Querungshilfe bei der Ortsdurchfahrt von Deppenhausen. Die Sache wird daher erneut auf der Wunschliste für 2019 aufgeführt. Ein ebenfalls noch nicht erledigtes Anliegen ist die Erschließung der dritten Erweiterung des Baugebiets Simonsbreite. Restbedarf sieht man bei der Installation der schnellen Internetanbindung in Kirchen und den Ortsteilen.

Das im Rahmen der Flurbereinigung im Ortsteil Deppenhausen vorgesehene Aufbringen eines staubfreien Straßenbelags auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Kirchen und Deppenhausen steht ebenso noch aus wie die Sanierung des St.-Georg-Wegs und des Jörgenwegs in Deppenhausen.

„Der ist demnächst vollends hinüber“, merkte ein Ratsmitglied zum Belag des Feldwegs 3043 auf der Lauschbreite bei Schlechtenfeld an. Hier ist eine Deckenverstärkung dringend nötig. Dies ist auch beim Gemeindeverbindungsweg nach Mundingen im Bereich des Spielplatzes der Fall.

30 000 Euro hatte der Ortschaftsrat voriges Jahr für die Sanierung von Straßen angesetzt. „Man braucht mehr“, sagte Ortsvorsteher Alfred Schrode zum voraussichtlichen Bedarf auf Grund der ergänzten Mängelliste und schlug eine Erhöhung des Betrags auf 40 000 Euro vor.

Weil beim Ausbau der Straßenbeleuchtung in der Straße „Zum Tannenwald“ in Deppenhausen zwar Leerrohre verlegt, aber noch keine Masten errichtet sind, kam dieses Anliegen ebenfalls auf die Wunschliste 2019. Als dringlich erachtet wurde auch die Erneuerung der verkalkten Bachverdohlung in der Straße „Am Bach“ in Kirchens Ortsmitte.