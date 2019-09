Ortschaftsrat berät über Wohnbebauung

Bei der Ortschaftsratssitzung hat Ortsvorsteher Markus Stirmlinger die langjährige Rathausmitarbeiterin Olivia Hafe für 40 Jahre Arbeiten im öffentlichen Dienst geehrt. In der Sitzung des Ortschaftsrates gab es einen Einblick in die laufenden Maßnahmen des Ehinger Teilorts.

Seit 1999 ist sie im Rathaus Rißtissen angestellt. „Sie ist die gute Seele des Hauses, kennt sich in allen Fragen bestens aus, dabei haben wir ein ordentliches Portfolio zu bearbeiten. Sie kennt sogar die Fahrpläne aller Buslinien in Rißtissen“, lobte Stirmlinger seine Mitarbeiterin.

Zudem informierte er die neuen Räte über in den vergangenen 20 Jahren getroffene und aktuelle Maßnahmen im Ort. Das größte anstehende Projekt ist die Sanierung und Erweiterung der Halle, auf Wunsch des TSV Rißtissen sollen die Arbeiten aber erst nach der 100-Jahr-Feier des Vereins begonnen werden. Nachdem einige besondere Wünsche wegen der Hallenteilung berücksichtigt werden sollen, plant die Stadtverwaltung neu und der Gemeinderat muss nochmals beraten. Im ersten Bauabschnitt sollen für 2,36 Millionen Euro Küche und Sanitär bearbeitet werden, im zweiten Bauschnitt dann Bühne und Umkleide.

Ein wichtiges Thema im Rat ist nun, nachdem der Baron von Stauffenberg sein neues Baugebiet vorgestellt hat (siehe nebenstehender Bericht), wie Bauen und Wohnen in Rißtissen zukünftig aussehen soll. Reihenhäuser, Zweifamilienhäuser, barrierefreies Wohnen in Mehrfamilienhäusern aber auch aufwändige Einfamilienhäuser wurden diskutiert. Achstetten mit seiner dichten Bebauung an Mehrfamilienhäusern war für die Rißtissener ein negatives Beispiel. Thomas Schreiner sagte: „Wenn wir generationengerecht bauen wollen, brauchen wir Häuser mit Aufzügen. Wir brauchen aber auch so viele Varianten wie möglich, Mehrfamilienhäuser, betreutes Wohnen, es muss wirtschaftlich sein.“ Hubert Dangelmaier ergänzte: „Man muss Platz sparen und kleinere Wohnungen bauen.“

In der Jakob-Acker-Straße muss die Kanalisation erneuert werden, das ist bereits im Haushalt angemeldet, so Stirmlinger, der Feldweg zum Friedhof ist teilweise nicht asphaltiert, eine einfache Asphaltierung dort aber nicht möglich. Der Radweg Ersingen – Achstetten soll schon lange ausgebaut werden und über die Römerstraße führen, aber es gibt Probleme mit den Grundstückseigentümern, so Stirmlinger.

Für den Glasfaserausbau gilt Rißtissen nach den Förderrichtlinien als gut versorgt. Eine Erschließung ohne Landes- und Bundesförderung ist, so Stirmlinger, nicht möglich. Am 15. Oktober soll es eine neue Markterkundung geben, danach entscheidet die Stadt, wo Förderanträge gestellt werden, bisher sind in Rißtissen nur Hauptleitungen gelegt.

Der Landesjagdverband, die Kreisjägervereinigung und Franz Freiherr Schenk von Stauffenberg planen in dem Waldgebiet an der Straße nach Untersulmetingen ein Schwarzwildgatter. Dort sollen auf einem fünf Hektar großen Gebiet Jagdhunde im Aufspüren von Schwarzwild trainiert werden und Erfahrung mit wehrhaftem Wild sammeln können. Zwei bis drei Mal die Woche sollen Jäger mit ausgewiesenen Jagdhunden – maximal sechs am Tag – ihre Hunde an den Umgang mit Schwarzwild gewöhnen, sagte Sebastian Freiherr Schenk von Stauffenberg in Vertretung seines Sohnes Franz.