Ortschaftsrat Altsteußlingen kümmert sich um Feldwege

Eine großformatige Satellitenaufnahme der Gemarkung Altsteußlingen hat Ortsvorsteher Josef Huber am Freitag der Beratung von Instandsetzungen an Feldwegen zugrundegelegt. Zuvor hatte der Ortschaftsrat zahlreiche Wege in Wald und Flur besichtigt.

Mit einem Farbstift kennzeichnete der Ortsvorsteher die für eine Instandsetzung in Frage kommenden Wegeabschnitte. Diese liegen im Nordosten des Dorfes im Gewand Hochen, im Osten in den Gräblesäckern, im Südosten auf dem Stoffelberg, im Süden im Hanfgarten, im Westen im Ried und im Nordwesten im Bereich der Heerstraße. „Der Zustand der Wege ist im Allgemeinen recht gut“, resümierte Ortsvorsteher Josef Huber das Ergebnis der einstündigen Besichtigungstour. Schon in den Jahren zuvor kümmerte sich der Ortschaftsrat eingehend um das Wegenetz. Zusammen mit dem für Briel zuständigen Fronmeister wird Ortsvorsteher Huber demnächst auch die Wege auf dem Brieler Gemarkungsteil in Bezug auf Instandsetzungsbedarf begehen.

Die Aufstellung von Begrüßungstafeln an den Ortseinfahrten ist der Ortsverwaltung von Altsteußlingen ein Anliegen. Ortsvorsteher Josef Huber möchte mögliche Standorte mit der Bundesstraßenverwaltung abklären. Sie müssen sich innerhalb der Ortsettergrenze befinden.

Als Vertreter der Anwohner der Stichstraße Finkenburg kam am Ende der öffentlichen Sitzung Samuel Mäder zu Wort und beklagte den schlechten Zustand des vor einigen Jahren durch die Stadt aus Privatbesitz übernommenen Weges. An dessen Ende kann das Müllabfuhrfahrzeug nicht wenden. Da ihm Rückwärtsfahrt seit neuestem verboten ist, sind die Bewohner der Finkenburg gezwungen, Abfalleimer und Gelbe Säcke bis zur Einmündung in die Sankt-Anno-Straße zu tragen. Sie befürchten zudem, dass in ihrem Wohnbereich demnächst auch der Schneeräumdienst eingestellt wird. „Wir wollen, dass die Stadt bei der Entsorgungsfirma auf eine Lösung des Problems dringt“, formulierte Samuel Mäder die Forderung seiner Mitbewohner. „Jetzt muss die Stadt etwas tun“, unterstützte Ortschaftsrat Robert Biesinger das Anliegen.