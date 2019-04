Oratorium am Karfreitag beeindruckt Ehinger Kirchgänger

Einen neuen kirchenmusikalischen Akzent hat die Ehinger Kantorei unter der Leitung von Kantor Christoph Mehner am Karfreitag mit dem Oratorium „Das Sühnopfer des neuen Bundes“ von Carl Loewe gesetzt. Mitwirkende der Passionsmusik in der evangelischen Stadtkirche waren fünf Solisten des Mitteldeutschen Kammerorchesters, drei Gesangssolisten und der Organist Gottfried Sembdner.

Wie schon vielfach in Ehingen war wieder Konzertmeister Andreas Hartmann, Mitbegründer des Mitteldeutschen Kammerorchesters, mit seiner Guarneri von 1744 als erster Geiger dabei. Zweite Violine spielte Dietrich Hagel , Viola Hans-Günther Thomasius, Violoncello Carmen Dressler und Kontrabass Klaus Niemeier. Als Organist wirkte Gotfried Sembdner mit. Anja Dittrich sang Sopran, Falk Hoffmann Tenor und mit Falsettstimme auch die wenigen Altpartien, Karsten Müller Bass. Einen stürmischen Gewitterausbruch zum Todeszeitpunkt Jesu dramatisierte Anna Gollan vom Musikverein Frankenhofen an den Pauken.

Drei Teile mit drei Abschnitten

Das Oratorium „Das Sühnopfer des neuen Bundes“ gliedert sich in drei Teile mit je drei Abschnitten. Die insgesamt neun Szenen entsprechen mit dem jeweils genau bezeichneten Ort der Handlung den Stationen des Berichtes. Der Text nach einer Passionssynopse aller vier Evangelien von Wilhelm Telschow ist in den Formen Rezitativ, Arioso , Arie, Chor und Choral gefasst, die Komposition von vielfältigem Ausdruck geprägt. Nicht zuletzt deshalb wurde das Oratorium in den vergangenen Jahren mehrfach wieder in das kirchenmusikalische Repertoire aufgenommen. In romantischer Tonsprache veranschaulicht Loewe den Leidensweg des Jesus von Nazareth vom Besuch in Bethanien bis zur Grablegung. Dramatische Elemente und Choräle lassen den Einfluss Bachscher Passionen spüren. In der Komposition sind die Stilrichtungen der Zeit zu einem schlichten, aber stimmungsvollen Ganzen verschmolzen.

Auch Randfiguren im Fokus

Das Passionsoratorium stellt nicht nur die Leidensgeschichte Jesu dar, sondern auch Randfiguren wie Maria Magdalena oder Joseph von Arimathia. Die Auferweckung des gestorbenen und bereits in Verwesung übergegangenen El āzār (Lazarus) durch Jesus ist seiner eigenen Auferweckung durch Gott vorangesetzt. Bei der Vertonung der Passionsgeschichte verzichtete Loewe im Gegensatz zu Bach auf die tragende Rolle eines Evangelisten. Klar verständlich sang Bass Karsten Müller die Aussagen des Jesus und die kurzen Einleitungen dazu. Stark trat er in der Arie des Judas hervor. Falk Hofmann meisterte mühelos nicht nur den großen Tonumfang der Tenorpartien wie die des Pilatus, sondern mit reiner Falsettstimme auch die wenigen in der Partitur dem Alt zugedachten Passagen. Glanzlichter setzte Anja Dittrich mit stimmungsvollen Sopranarien. Romanik pur verbreitete sich im Grablegungsduett von Joseph von Arimathia (Tenor) und Nikodemus (Bass). Schlicht aber in perfekter Schönheit des Klanges unterstrichen die Instrumentalisten das Geschehen. Volltönig brachte die Kantorei die Choräle und punktgenau die Einsätze bei der stellenweisen Teilung in Männer- und Frauenstimmen.

Johann Carl Gottfried Loewe, so der volle Name des vor allem für seien Balladen „Die Uhr“ und „Erlkönig“ bekannt gewordenen Komponisten, war 46 Jahre lang an der Jacobikirche in Stettin, heute Szczecin, als Kantor und Organist tätig. 1972 wurde die Kirche zur katholischen Kathedrale umgewandelt.