Opernouvertüren erschallen auf der Orgel

Ein Gottesdienst hat am Samstag in der evangelischen Stadtkirche die fünften ökumenischen Kirchenmusiktage eröffnet. Anja Brosi (Sopran), Barbara und Peter Schlenker (Flöten) sowie die Ehinger Kantorei unter der Leitung von Christoph Mehner brachten romantische Kirchenmusik zu Gehör.

Ruhig bewegt ertönte die Motette „Meine Seel’ ist stille zu Gott“ des Thomaskantors Moritz Hauptmann. Kyrie und Gloria aus der „Messe Solennelle No.3, Op.11“ von Felix-Alexandre Guilmant brachten französische Romantik ins Spiel. Flöte und Sopran setzten Akzente. Felix Mendelssohns Arioso „Lasst uns singen“ aus dem Oratorium Paulus beeindruckten ebenso wie Joseph Rheinbergers Kantate „Lobet den Namen des Herrn“ und sein „Dona nobis pacem“ aus der Messe EsDur. Zwei Werke für Flöten und Orgel von Gabriel Fauré rahmten die Feier.

Ein Konzert „all’Opera“ mit vier Händen und vier Füßen war für den zweiten Teil des Abends in St. Blasius angekündigt. Am Spieltisch der 1966 von der Ennetacher Firma Gebrüder Späth eingebauten Orgel mit vier Manualen und 49 Registern nahm das Ehepaar Giuliana Maccaroni und Martino Pòrcile aus Pesaro Platz und entlockten dem umfangreichen Instrument Klänge, die gewöhnlich nicht von ihm erwartet werden. Fern jeder besinnlichen Frömmigkeit ertönten in voller Pracht schwungvolle Ouvertüren aus Opern von Gioachino Rossini, Giuseppe Verdi und Vincenzo Bellini, dazu eine Auswahl aus dem Ballett „Der Nussknacker“ von Pjotr Iljitsch Tschaikowski. Dass man die Musik nicht nur hören , sondern den Organisten auch beim Spiel zusehen konnte, ist Rudolf Dittrich zu verdanken. Der für seine Zeltbeschallungen bekannte Ehinger Tontechniker projizierte das musizierende Ehepaar mit Hilfe von zwei Kameras auf eine vor dem Altar aufgestellte Leinwand und machte das Konzert somit auch zum visuellen Erlebnis.

Seit 2011 spielen die mit einander verheirateten Organisten gemeinsam. In Pesaro ist Giuliana Maccaroni künstlerische Leiterin des internationalen Orgelfestivals „Vespri d’Organo a Cristo Re". Martino Pòrcile ist Organist und Kapellmeister der Kathedrale von Gioachino Rossinis Geburtsstadt an der Adriaküste.

„In organo pleno“ ließen die beiden zu Beginn die „Marcia per il sultano“ von Rossini erschallen. Weder danach noch im Anschluss an die Ouvertüre von „Il barbiere di Siviglia“ wagte das Publikum zu applaudieren, aber nach „La marcia trionfale“ aus Verdis „Aida“ löste sich die Hemmung allmählich. Nach Bellinis Ouvertüre zu „ I Capuleti e i Montecchi“, vier Tänzen aus Tschaikowskis Nussknacker-Suite, darunter ein berauschender Blumenwalzer, und der strahlenden Musik von „La gazza ladra“ kannte die Begeisterung keine Grenzen mehr. Mit Charles Gounods „La Marche funèbre d'une marionnette“ als Zugabe setzten die grandiosen Organisten einen besinnlichen Schlussakzent.