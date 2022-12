Online-Erfahrungsaustausch für Ferienhöfe dreht sich um „Energiespartipps“

Die unteren Landwirtschaftsbehörden der Landkreise Breisgau-Hochschwarzwald, Heilbronn, Neckar-Odenwald, Schwäbisch Hall, Schwarzwald-Baar sowie des Bodenseekreises und Ortenaukreises laden erstmals zu einem digitalen Erfahrungsaustausch für Anbieterinnen und Anbieter von Urlaub auf dem Bauern- oder Winzerhof aus ganz Baden-Württemberg ein. Die überregionale Onlineveranstaltung findet am Dienstag, 17. Januar 2023, von 19.30 bis etwa 21 Uhr statt und hat „Energiespartipps für Ferienhöfe“ zum Thema.

Die stark gestiegenen Energiepreise sind auch für Ferienhöfe eine große Herausforderung, da es nur geringen Spielraum gibt, die Kosten an Gäste weiterzugeben, heißt es dazu in der Ankündigung. Im ersten Teil des Abends erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Harald Abel konkrete Tipps, wie sie auch ohne große Investitionen den Energieverbrauch in ihren Ferienwohnungen und -zimmern senken können. Im zweiten Teil besteht die Möglichkeit, sich untereinander zu diesem Thema auszutauschen, gegenseitig kennenzulernen und Kontakte zu knüpfen.

Eine Anmeldung zu dieser Veranstaltung wird bis Dienstag, 10. Januar 2023, per Mail unter b.foerster@LRASHA.de erbeten. Die Teilnahme ist kostenfrei. Der Zugangslink wird in der Woche vor der Veranstaltung per Mail verschickt.