Oldtimer- und Exotenfreunde besuchen Firma Tries

Als vorweihnachtliche Aktivität hat eine Betriebsbesichtigung bei Firma Tries Ehingen am 14. Dezember stattgefunden. Bei den 28 Teilnehmern war auch der Freitagsstammtisch „Schwanen“ mit von der Partie. Nach der Begrüßung durch Firmenchef Manfred Tries folgte eine Führung bei laufender Produktion. Der Weg vom Rohmaterial bis zum Fertigprodukt war für alle klar zu erkennen und löste bei uns höchste Bewunderung aus. Eine abschließende Diskussion mit Snacks und Getränken rundete den Besuch ab. Im Anschluss trafen sich die Oldtimerfeunde noch zum Weihnachtsstammtisch mit Tombola in der „Rose“ Munderkingen.