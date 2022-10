Oktoberfestatmosphäre im Hospiz

Kleine Lebkuchenherzen, bayerische Weißwürste mit Brezeln, Bier und urige Girlanden: Das Team des Hospiz St. Martinus Alb-Donau der St. Elisabeth-Stiftung in Kirchbierlingen hat die Hospizgäste und ihre Angehörigen am vergangenen Freitag mit einem schönen Oktoberfest verwöhnt.

Eigentlich war der kleine, feine Festreigen mit Bavariaflair im Hospizgarten geplant gewesen – wegen den kühlen Temperaturen hatten Hospizleiterin Gabriele Zügn und Pflegdienstleiterin Sabine Graf das Oktoberfest kurzerhand in das heimelige Wohnzimmer verlegt. Was der guten Stimmung keinen Abbruch tat. Sabine Graf sorgte mit einem feschen Dirndl für Oktoberfestatmosphäre. Vor dem zünftigen Weißwurst-Vesper genossen Gäste und das Hospizteam Kaffee und leckeren Kuchen. Begeisterten Applaus ernteten die Gruppe „Hausvolkstanz Ehingen“ mit ihrer schwungvollen Tanzeinlage in schwäbischer Tracht.

Organisiert hatte den Auftritt die Hospizmitarbeiterin Doris Schrade-Looser, die der Tanzgruppe angehört. Als musikalisches Schmankerl erwies sich auch Jeffrey Appiah, der mit Gitarre und einem breitgefächerten Repertoire punktete, von Schmusesongs über Pop und Rock. Unter die Haut gingen auch die Lieblingslieder „ seiner Mutter Roswitha Appiah. Die 59-Jährige aus Adelberg bei Schorndorf wird seit dem 20. September im Hospiz St. Martinus betreut. „Ich fühle mich hier so geborgen und umsorgt. Und dieses historische Gebäude verströmt so eine Wohlfühlatmosphäre“, sagte sie. Am Freitag kamen ihre beiden Söhne Jeffrey und Francis zu Besuch. „Meine beiden Jungs geben mir Lebensmut und Kraft. Ich kann das Hospiz nochmals verlassen und noch Zeit mit meinen drei Kindern verbringen“, meinte Roswitha Appiah