Offene Stadtmeisterschaften der Skizunft

Traditionell veranstaltet die Skizunft Ehingen auch in diesem Winter wieder offene alpine Stadtmeisterschaften und lädt dazu alle schneeportbegeisterten „Schirgler“ ein. Die Teilnahme ist gratis. In diesem Winter geht es am Samstag, 2. Februar, nach Unterjoch zu den Spieserliften. Das dortige Gelände eignet sich zur Austragung eines Riesentorlaufs. In zwei Durchgängen werden die Besten in den jeweiligen Altersklassen sowie die Gesamtsieger in den Disziplinen Ski Alpin, Snowboard und Telemark ermittelt. Ein Höhepunkt der Stadtmeisterschaften der Skizunft ist auch in diesem Jahr die Nostalgie- und Teamwertung sowie die Wahl für das stilsicherste Outfit unter den Nostalgie-Teilnehmern. Vor und nach dem Rennen bleibt noch Zeit für den individuellen Skigenuss unterhalb des 1649 Meter hohen Spieser. Die Sieger jeder Klasse erhalten Pokale oder Medaillen und Urkunden. Für die Meister der Schüler, Jugend und Aktiven gibt es Wanderpokale. Die Siegerehrung findet abends in gemütlicher Runde im Gasthaus Rose in Ehingen statt.