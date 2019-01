Oberschwaben-Meeting in Ehingen

Im Schulwettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ treffen am Donnerstag, 31. Januar, Judoka aus Schulen aus mehreren Landkreisen in der neuen JVG-Halle in Ehingen aufeinander. Das Oberschwaben-Meeting beginnt um 9 Uhr. Fünf Wettkampfklassen gibt es: die Wettkampfklasse I für Jungen und Mädchen der Jahrgänge 2001 und älter, die Klasse II für die Jahrgänge 2002/03, die Klasse III für die Jahrgänge 2004/05, die Klasse IV für die Jahrgänge 2006/07 und die Wettkampfklasse V für die Jahrgänge 2008 und jünger. Voraussetzung für die Teilnahme ist mindestens der 8. Kyu (weiß-gelb). Die Wettbewerbe beim Oberschwaben-Meeting werden als Einzelmeisterschaften ausgetragen, in jeder Alters- und Gewichtsklasse werden Sieger ermittelt. Darüber hinaus wird eine Mannschaftswertung aufgestellt, für die Mädchen und Jungen gemeinsam gewertet werden. Mädchen und Jungen der Wettkampfklassen I bis III ermitteln zusammen den Oberstufenmeister, Mädchen und Jungen der Wettkampfklassen IV und V zusammen den Unterstufenmeister.