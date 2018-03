Oberschwaben-Meeting in Ehingen

Judoka aus den Landkreisen Alb-Donau, Biberach, Ravensburg, Sigmaringen und Bodensee werden beim Oberschwaben-Meeting des Schulwettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“ am Mittwoch, 7. Februar, in Ehingen an den Start gehen. Austragungsort ist die neue Sporthalle des Johann-Vanotti-Gymnasiums, Wettkampfbeginn ist um 9.30 Uhr. Fünf Wettkampfklassen sind vorgesehen: Wettkampfklasse I für die ältesten Teilnehmer der Jahrgänge 2000 und älter, Klasse II für Mädchen und Jungen der Jahrgänge 2001/2002, Klasse III für die Jahrgänge 2003/04, Klasse IV für die Jahrgänge 2005/06 sowie Klasse V für die Jahrgänge 2007 und jünger. Darüber hinaus erfolgt eine Einteilung in Gewichtsklassen. Voraussetzung für die Teilnahme ist mindestens der 8. Kyu (weiß-gelb). Neben einer Einzelwertung gibt es eine Mannschaftswertung, dafür werden die Ergebnisse von Mädchen und Jungen gemeinsam gewertet.