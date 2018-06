Oberschaffnei lädt Bürger zum Verweilen ein

Zusammen mit Leiterin Renate Müller-Buck haben sich die Teilnehmerinnen des VHS-Frauenfrühstücks am Dienstagmorgen von Ursula von Helldorff, Moderatorin des Arbeitskreises Soziales bei der Lokalen Agenda, durch das seit September 2016 ganz neu konzipierte Bürgerhaus in der Schulgasse führen lassen. Der historische Bau aus dem Jahr 1687, wovon der Schlussstein am Hintereingang zeugt, diente einst als Verwaltungssitz der Benediktinerinnen und soll nun „ein Haus für die Bürgerschaft Ehingens sein“, betonte Ursula von Helldorff.

Bevor die Führung begann, gab es aber noch etwas zu feiern. Else Spackeler, langjährige Teilnehmerin des Frauenfrühstücks, darf auf ihren 91. Geburtstag stolz sein und bekam im Namen der VHS Ehingen von Benedikta Walser, zuständige Fachbereichsleiterin für das Frauenfrühstück, nicht nur einen Blumenstrauß überreicht, sondern auch noch ein Ständchen von den Frauen gesungen.

Los ging es dann im zweiten Stock. Wo einst Getreide und Weberartikel gelagert wurden, befindet sich heute das Herzstück des umgebauten Bürgerhauses: Das Café Life der Bruderhaus-Diakonie. Life bedeutet „Lebendige Inklusion für Ehingen“ und steht für eine Kultur des Miteinanders und der Begegnung. Von Montag bis Freitag könne man sich hier zu unterschiedlichen Uhrzeiten in einem gemütlichen Ambiente mit selbstgemachten Kuchen, Snacks, Kaffee und Tee verwöhnen lassen. Daneben gibt es noch einen gemütlichen Leseraum mit Sofa und Büchertauschregal, ein immer offenes Spielzimmer für Kinder sowie ein Beratungsbüro, indem regelmäßig eine Renten-, Energie- oder Frauenberatung stattfindet. Im Erdgeschoss befindet sich auch der Tafelladen, der jeden Dienstag und Freitag von 14.30 bis 18 Uhr seine Türen öffnet.

Auf dem Weg in den dritten Stock waren die Teilnehmerinnen nicht nur von der neuen Konzeption und der Offenheit des Gebäudes begeistert, sondern auch von der tollen Aussicht über die Stadt Ehingen, die das renovierte Treppenhaus jetzt bietet. Eine hochwertige und schöne Ausstattung der Räume sowie ein gelungenes Zusammenspiel von historisch und modern, sei laut Ursula von Helldorff bei der Renovierung von größter Bedeutung gewesen.

Und das kann man überall deutlich sehen. Der Veranstaltungsraum mit seinem alten Gebälk bietet Platz für rund 80 Personen und ist neben der kleinen mobilen Bühne, mit einer professionellen Beleuchtung voll ausgestattet. Darüber befindet sich im vierten Stockwerk sogar noch ein Regieraum. Die angrenzenden und einzusehenden Kreativwerkstätten bieten mit großen Tischen, Waschbecken und Regalen die optimale Umgebung für die Kinder-Malwerkstatt, die dienstags und donnerstags stattfindet.