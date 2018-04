Oberdischingen will Betzenweiler stoppen

Der SV Betzenwei-ler hat seit der Winterpause eine Erfolgsserie hingelegt und strebt Relegationsplatz zwei an. Beim SZ-Topspiel der Kreisliga A ist er am Sonntag zu Gast beim SV Oberdischingen. Alle Spiele beginnen am Sonntag um 15 Uhr.

SZ-Topspiel: SV Oberdischingen – SV Betzenweiler (Vorrunde 1:2). – Nach zwei knappen Niederlagen in Folge hat der SV Oberdischingen in Munderkingen wieder auf die Erfolgsspur zurück gefunden. Nun ist am Sonntag der SV Betzenweiler zu Gast, der ein Anwärter für die Aufstiegsrelegation ist und daher auch in Oberdischingen einen weiteren Sieg anstrebt. Gastgeber Oberdischingen liegt mit 31 Punkten auf Rang sechs und hat keine Ambitionen mehr nach oben, aber auch einen klaren Abstand zur Gefahrenzone. Daher können die Oberdischinger unbeschwert aufspielen und dem SV Betzenweiler das Leben schwer machen. Der Ex-Bezirksligist wird sich Mühe geben, um am Sonntag nicht leer auszugehen.

SV Oggelsbeuren – FC Schel-klingen/Alb (Vorrunde 2:1). – Es war kaum zu erwarten, dass der FC Schelklingen/Alb nach sechs Siegen in Folge so einbrechen würde. Der SV Oggelsbeuren hat schon in der Vorrunde gegen die Älbler gewonnen und ist zuversichtlich, auch auf eigenem Platz zu Punkten zu kommen.

TSV Riedlingen – SF Kirchen (Vorrunde 0:1). – Die Sportfreunde Kirchen haben in der laufenden Verbandsrunde als einzige gegen den Meisterfavoriten gewonnen. Dieses Ergebnis dürfte den TSV Riedlingen besonders anspornen, dieses 0:1 einer Korrektur zu unterziehen.

SG Griesingen – SpVgg Pflum-mern-Friedingen (Vorrunde 2:0). – Die Gäste haben als Tabellenletzter nicht nur eine magere Punkte-bilanz, sondern inzwischen auch mehr als hundert Gegentore auf dem Konto. Die SG Griesingen will am Sonntag ihr bisher eher bescheidenes Tore-Konto aufbessern.

SGM Ertingen/Binzwangen – SG Öpfingen (Vorrunde 0:1). – Wie schon öfters in den zurückliegenden Jahren liegt die SG Öpfingen um den Relegationsplatz sehr gut im Rennen. Doch in Ertingen steht ihr ein starker Gegner bevor.

SV Dürmentingen – SV Ringingen (Vorrunde 1:2). – Die Gäste haben seit der Winterpause eine erstaunliche Erfolgsserie hingelegt und auch am Mittwoch in Munderkingen überzeugt. Aufsteiger SV Dürmentingen ist zu Hause anfällig, so dass die Gäste im Vorteil sind.

SF Bussen – VfL Munderkingen (Vorrunde 1:3). – Die SF Bussen sind zwar Vorletzter, doch haben sie die Hoffnung auf Klassenerhalt noch längst nicht aufgegeben. Der Bussener Sieg beim FC Schelklingen/Alb muss die Mun-derkinger warnen. Allerdings ist zu bedenken, dass die SF Bussen in dieser Runde noch kein Heimspiel gewonnen haben.

Spielfrei ist Türkgücü Ehingen.